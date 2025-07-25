Экономика оживёт: эксперт объяснил, почему снижение ставки — это глоток свежего воздуха

Снижение ключевой ставки ЦБ: как это повлияет на кредиты и депозиты в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Алексей Родин рассказал, как снижение ключевой ставки будет способствовать развитию российской экономики.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Это приведет к снижению стоимости кредитов. Он отметил, что для компаний, которые зависят от кредитов, станет намного проще обслуживать свои обязательства.

Родин также указал на то, что в июле в стране зафиксировали дефляцию, что свидетельствует о том, что политика Центрального банка (ЦБ) РФ работает. Он подчеркнул, что ключевая ставка поднимается для борьбы с инфляцией и ее возвращения к нормальным уровням, которые для России составляют 4%, пишут Известия.

Снижение ставки также повысит доступность кредитов для населения, хотя это сделает депозиты менее привлекательными. Эксперт считает, что деньги начнут уходить из депозитов в реальный сектор экономики, что положительно скажется на экономике в целом.

25 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 18% годовых. Дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Прогнозируется, что годовая инфляция снизится до 6-7% в текущем году и вернется к 4% в 2026 году.

Уточнения

Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции. При этом анализируются цены в национальной валюте.





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