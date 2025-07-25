Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Научный прорыв: результаты исследования о глютене и СРК заставят вас пересмотреть диету
Лариса Гузеева публично выразила симпатию 26-летнему актёру Алексею Лукину
Мокрая плитка скользкая и опасная: установите противоскользящие покрытия
Каякинг на острове Бергеджи: 3 часа наслаждения подводным миром и его тайнами
Полезные жиры, такие как омега-3, поддерживают метаболизм и помогают худеть
General Motors представила новый концепт California Corvette
Как приготовить грузинские блюда дома: советы по адаптации рецептов
Восемьдесят процентов успеха: как умные часы помогают в достижении фитнес-целей
Солнечный маникюр: 3 оттенка, которые сделают ваш загар идеальным

Арбузы дали трещину: продажи рухнули, а дыни пируют

Арбузы против дынь: что покупают россияне этим летом
Экономика

С 8 по 21 июля продажи арбузов в России снизились на 15% по сравнению с тем же периодом 2024 года, в то время как спрос на дыни, наоборот, вырос на 7%.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Это данные представил сервис платежей T-Pay. Участники рынка также отмечают общий спад в продажах плодоовощной продукции.

Ирина Козий, руководитель проекта "Ягодная академия", связывает это с сокращением расходов потребителей. Спрос на клубнику и черешню также упал на 5-9% по сравнению с прошлым годом, что частично обусловлено ростом цен: клубника подорожала на 24%, а черешня — на 38%.

По данным NTech, в период с 14 по 20 июля средняя цена арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг, что на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Дыни продавались по 106,7 руб. за 1 кг, что на 5% ниже прошлого года.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает, что в крупных сетевых магазинах цены на арбузы в июле начинались с 30 руб. за 1 кг, что на 17% меньше, чем год назад. Минимальная цена на дыни у федеральных ритейлеров — 99 руб. за 1 кг.

На прилавках магазинов можно найти разнообразные арбузы, включая крымские и астраханские, желтые арбузы и арбузы "Черный принц" без косточек. 90% ассортимента — это отечественная продукция, в то время как импорт идет из Казахстана, Ирана и Турции, пишет "Ъ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Дочь Сергея Бодрова о давлении известной фамилии: хочется не облажаться
Дерматологи объяснили, почему нельзя вырывать седые волосы и чем это чревато для здоровья
Невероятная находка в Италии: нетронутая этрусская гробница 7 века до н.э. раскрывает тайны
Starlink столкнулся с серьёзным сбоем: эксперты ищут причину
Как понять, когда вашей собаке нужно пространство: признаки, на которые стоит обратить внимание
Назван самый недооценённый легальный стимулятор производительности в спортпите
Анастасия Решетова сообщила о тяжёлой болезни и лечении антибиотиками
Шкаф над унитазом: идеальное решение для маленьких санузлов и скрытия коммуникаций
Глубокая посадка и фосфорные подкормки предотвращают падение гладиолусов
Проблемы с перегревом Volvo XC60 и XC90 влияют на безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.