Арбузы дали трещину: продажи рухнули, а дыни пируют

Арбузы против дынь: что покупают россияне этим летом

С 8 по 21 июля продажи арбузов в России снизились на 15% по сравнению с тем же периодом 2024 года, в то время как спрос на дыни, наоборот, вырос на 7%.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Это данные представил сервис платежей T-Pay. Участники рынка также отмечают общий спад в продажах плодоовощной продукции.

Ирина Козий, руководитель проекта "Ягодная академия", связывает это с сокращением расходов потребителей. Спрос на клубнику и черешню также упал на 5-9% по сравнению с прошлым годом, что частично обусловлено ростом цен: клубника подорожала на 24%, а черешня — на 38%.

По данным NTech, в период с 14 по 20 июля средняя цена арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг, что на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Дыни продавались по 106,7 руб. за 1 кг, что на 5% ниже прошлого года.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает, что в крупных сетевых магазинах цены на арбузы в июле начинались с 30 руб. за 1 кг, что на 17% меньше, чем год назад. Минимальная цена на дыни у федеральных ритейлеров — 99 руб. за 1 кг.

На прилавках магазинов можно найти разнообразные арбузы, включая крымские и астраханские, желтые арбузы и арбузы "Черный принц" без косточек. 90% ассортимента — это отечественная продукция, в то время как импорт идет из Казахстана, Ирана и Турции, пишет "Ъ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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