Интернет от Илона Маска рухнул: Starlink охватил масштабный сбой

Starlink столкнулся с серьёзным сбоем: эксперты ищут причину

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внутренний программный сбой Starlink отключил десятки тысяч пользователей в четверг.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ спутники Starlink

Starlink, который обслуживает более 6 миллионов пользователей в 140 странах, признал наличие проблемы и сообщил, что активно работает над ее устранением.

Вице-президент по инжинирингу Starlink Майкл Николс отметил, что сбой был вызван повреждением ключевых внутренних программ, отвечающих за управление сетью. Он извинился за возникшие неудобства и пообещал выяснить точную причину.

Илон Маск также извинился в своем аккаунте, заявив, что SpaceX устраняет причину сбоя, чтобы это не повторилось. Эксперты начали высказывать предположения о возможной причине сбоя — от неудачного обновления программного обеспечения до кибератаки.

Аналитик Дуг Мадъри назвал это событие самым длительным сбоем в истории Starlink.

С увеличением числа пользователей SpaceX активно работает над обновлениями сети для повышения скорости и емкости.

Пока неясно, затронули ли проблемы и другие сервисы SpaceX, такие как Starshield — военная программа, которая имеет контракты с Пентагоном и американскими спецслужбами.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.



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