Двойной удар по Европе: Россия вводит ограничения на иностранные танкеры

Как ограничения России на танкеры в Чёрном море влияют на экспорт нефти Казахстана

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия вводит новые ограничения на иностранные танкеры в главные гавани Черного моря, что существенно блокирует экспорт нефти из Казахстана.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

Эти меры касаются операций Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), акционерами которого являются американские компании Chevron и ExxonMobil.

Теперь иностранным судам необходимо получать разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России для доступа к портам. Эти ограничения затрагивают более 2% мировых поставок нефти, по данным Reuters.

CPC транспортирует более 80% казахстанского нефтяного экспорта через российский терминал. Ожидается, что экспорт CPC Blend в августе составит 1,66 млн баррелей в день, или около 6,5 млн тонн.

Для Европейского союза это создает серьезные последствия, так как Казахстан входит в тройку крупнейших поставщиков нефти для ЕС, с долей 12,7% в первом квартале 2025 года. Особенно критической ситуация выглядит для Румынии, где казахстанская нефть является основным источником для крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Петромидия".

Аналитики отмечают, что Казахстан уже начал реорганизацию своего экспорта в Азербайджан, хотя вопрос быстрой организации новых поставок в Европу остается открытым. Отраслевые источники ожидают, что ситуация в портах разрешится в течение 1-2 дней, но новые ограничения подчеркивают уязвимость европейских энергетических цепочек перед российским влиянием.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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