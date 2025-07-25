Двойной удар по Европе: Россия вводит ограничения на иностранные танкеры

Россия вводит новые ограничения на иностранные танкеры в главные гавани Черного моря, что существенно блокирует экспорт нефти из Казахстана.
Эти меры касаются операций Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), акционерами которого являются американские компании Chevron и ExxonMobil.
Теперь иностранным судам необходимо получать разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России для доступа к портам. Эти ограничения затрагивают более 2% мировых поставок нефти, по данным Reuters.
CPC транспортирует более 80% казахстанского нефтяного экспорта через российский терминал. Ожидается, что экспорт CPC Blend в августе составит 1,66 млн баррелей в день, или около 6,5 млн тонн.
Для Европейского союза это создает серьезные последствия, так как Казахстан входит в тройку крупнейших поставщиков нефти для ЕС, с долей 12,7% в первом квартале 2025 года. Особенно критической ситуация выглядит для Румынии, где казахстанская нефть является основным источником для крупнейшего нефтеперерабатывающего завода "Петромидия".
Аналитики отмечают, что Казахстан уже начал реорганизацию своего экспорта в Азербайджан, хотя вопрос быстрой организации новых поставок в Европу остается открытым. Отраслевые источники ожидают, что ситуация в портах разрешится в течение 1-2 дней, но новые ограничения подчеркивают уязвимость европейских энергетических цепочек перед российским влиянием.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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