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Золотая жила Кировской области: экспорт чаги приносит региону миллионы

Кировская область увеличила экспорт чаги в Азию: 140 тонн уже поставлено
Экономика

Кировская область демонстрирует устойчивый рост в экспорте березовой чаги, поставляя значительные объемы в азиатские страны.

березовая чага
Фото: ru.wikipedia.org by Herbert Baker is licensed under free more info
березовая чага

С начала 2025 года из региона было экспортировано около 140 тонн этого ценного гриба.

Поставки находятся под бдительным контролем со стороны Управления Россельхознадзора. Последняя крупная партия, весом свыше 16 тонн, была отправлена во Вьетнам 23 июля, сообщает ИА RuNews24.ru.

Вся продукция прошла тщательные лабораторные исследования, чтобы соответствовать фитосанитарным нормам страны-получателя. Анализы подтвердили отсутствие каких-либо вредных карантинных организмов. На данную партию было выдано девять фитосанитарных сертификатов.

Ключевыми импортерами чаги из Кировской области в текущем году являются Вьетнам и Республика Корея.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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