Неожиданное приобретение: акционер Яндекса усиливает свои позиции в Ozon

Инвестиции в Ozon: акционер Яндекса Александр Чачава расширяет IT-портфель

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Александр Чачава, один из акционеров "Яндекса", стал владельцем 27,71% маркетплейса Ozon.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт выдачи заказов Ozon

Это стало возможным благодаря приобретению компанией "О23", связанной с Чачавой, передает РБК.

Он — опытный венчурный инвестор и управляющий партнер LETA Capital, которая инвестирует в международные IT-стартапы с российскими основателями. Чачава ранее купил игровое подразделение My. Games у VK за $642 млн.

Ozon подчеркнул, что пункты выдачи заказов играют важную роль в городской инфраструктуре, и многие россияне хотят видеть больше таких точек в своих районах, ответив на инициативу Совфеда о запрете открывать ПВЗ в жилых домах.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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