Неожиданное приобретение: акционер Яндекса усиливает свои позиции в Ozon

Александр Чачава, один из акционеров "Яндекса", стал владельцем 27,71% маркетплейса Ozon.
Это стало возможным благодаря приобретению компанией "О23", связанной с Чачавой, передает РБК.
Он — опытный венчурный инвестор и управляющий партнер LETA Capital, которая инвестирует в международные IT-стартапы с российскими основателями. Чачава ранее купил игровое подразделение My. Games у VK за $642 млн.
Ozon подчеркнул, что пункты выдачи заказов играют важную роль в городской инфраструктуре, и многие россияне хотят видеть больше таких точек в своих районах, ответив на инициативу Совфеда о запрете открывать ПВЗ в жилых домах.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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