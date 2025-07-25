Платить больше — жить хуже: эксперт объяснил, почему коммуналка становится неподъёмной

Экономическая диверсия? Эксперт назвал причины подорожания

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Михаил Хазин прокомментировал ситуацию с рекордной индексацией коммунальных услуг, которая в среднем составила 12%, а в некоторых случаях даже 25%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком

Он связывает это подорожание с решениями либеральных элит, которые, по его мнению, намеренно создают проблемы.

Эксперт считает, что либерально настроенные чиновники, вводя новые госстандарты без контроля цен и проводя денежно-кредитную политику с высокой ключевой ставкой, мешают экономическому развитию и способствуют росту цен. В качестве примера он упоминает новый ГОСТ на школьные ранцы, который, по его мнению, только увеличит стоимость для граждан сообщает "Царьград".

Хазин подчеркивает, что текущая инфляция значительно превышает целевые показатели Центрального банка, который пытается сдерживать рост цен повышением ключевой ставки. Он также указывает на то, что либеральные приватизационные элиты девяностых создали такую среду, где чиновники переняли дух безответственности, характерный для Евросоюза. В итоге, новые стандарты, такие как ГОСТ на школьные ранцы, лишь усугубят финансовое положение россиян, которые и так не отличаются высоким уровнем благосостояния.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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