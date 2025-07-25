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Полупроводниковая гонка: вытянет ли Intel чип 14A или навсегда отстанет от конкурентов

Intel ищет крупного клиента для 14A: станет ли это спасением компании
Экономика

Американский производитель полупроводниковой продукции Intel сделал заявление, которое может означать отказ от разработки чипа 14A, его следующего поколения процессоров.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

В документах, предоставленных регулирующим органам, компания сообщила о сосредоточении усилий на разработке 14A и активном поиске крупного клиента для этой технологии. Это стало первым прямым сигналом от Intel о потенциальных последствиях неудачи в этом направлении.

По словам представителей компании, отсутствие крупного внешнего заказчика и неспособность удовлетворить его специфические требования к Intel 14A может привести к тому, что разработка и производство этой технологии, а также последующих, еще более передовых узлов, станет экономически нецелесообразной. В таком случае, Intel не исключает приостановку или полное прекращение работы над 14A и будущими разработками.

На 14A возлагаются большие надежды как на передовую технологию, которая может стать для Intel шансом догнать TSMC, лидера мирового рынка полупроводников.

Аналитик TD Cowen Джошуа Бухальтер отметил в аналитической записке, что сложно переоценить потенциальное значение такого исхода для всей полупроводниковой промышленности.

Intel, долгое время доминировавшая в отрасли, пропустила волну мобильных технологий и искусственного интеллекта. Компания занимается и разработкой, и производством чипов, в отличие от большинства конкурентов, которые передали производство TSMC.

Отказ Intel от 14A может стать серьезным ударом для американской полупроводниковой промышленности. Это решение может быть финансово оправданным для Intel, но может иметь негативные стратегические последствия для США, учитывая, что большая часть передовых полупроводников производится за рубежом, особенно в регионах, где растет влияние Китая, пишет Business Insider.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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