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Депутат Арефьев назвал снижение ключевой ставки до 18% недостаточным

1:19
Экономика

Снижение ключевой ставки Банком России не даст необходимого эффекта из-за сохраняющейся высокой стоимости кредитов. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Деньги
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Деньги

Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля объявил о снижении ключевой ставки на два процентных пункта — до уровня 18% годовых. Решение было принято на фоне новых данных Росстата, указывающих на замедление инфляции.

Арефьев отметил, что высокий уровень ключевой ставки делает кредитование недоступным для предприятий. В результате компании лишаются оборотных средств, а низкорентабельные организации вынуждены закрываться или отправлять сотрудников в отпуска за свой счет.

По мнению Арефьева, снижение ключевой ставки должно быть более существенным, чтобы соответствовать реальной инфляции.

"Надо было бы не до 18 снизить, а вообще до 8, поскольку официальный уровень инфляции на сегодняшний день где-то на уровне 9 процентов", — отметил он.

Арефьев считает, что ставку необходимо удерживать на 3–4 процентных пункта выше реального уровня инфляции.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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