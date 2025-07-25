Депутат Арефьев назвал снижение ключевой ставки до 18% недостаточным

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение ключевой ставки Банком России не даст необходимого эффекта из-за сохраняющейся высокой стоимости кредитов. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

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Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля объявил о снижении ключевой ставки на два процентных пункта — до уровня 18% годовых. Решение было принято на фоне новых данных Росстата, указывающих на замедление инфляции.

Арефьев отметил, что высокий уровень ключевой ставки делает кредитование недоступным для предприятий. В результате компании лишаются оборотных средств, а низкорентабельные организации вынуждены закрываться или отправлять сотрудников в отпуска за свой счет.

По мнению Арефьева, снижение ключевой ставки должно быть более существенным, чтобы соответствовать реальной инфляции.

"Надо было бы не до 18 снизить, а вообще до 8, поскольку официальный уровень инфляции на сегодняшний день где-то на уровне 9 процентов", — отметил он.

Арефьев считает, что ставку необходимо удерживать на 3–4 процентных пункта выше реального уровня инфляции.