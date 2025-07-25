Центробанк пошёл на резкое снижение ставки — что ждёт экономику

Экономист: снижение ключевой ставки до 18% не даст значимого эффекта

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение ключевой ставки до 18% не даст заметного эффекта для экономики, но может сигнализировать о потенциальной положительной тенденции. Об этом Pravda.Ru заявил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых. Такое решение регулятор принял на фоне опубликованных Росстатом данных о замедлении инфляции в стране.

По словам Колганова, само по себе снижение ключевой ставки до 18% не приведет к существенным изменениям в экономике. Он отметил, что позитивным моментом можно считать сам факт снижения — как возможный сигнал к началу тренда на дальнейшее понижение.

"Центральный банк снижает ключевую ставку — это дает определенную надежду, что эта тенденция продолжится, и тогда это может оказать позитивное воздействие на экономику", — пояснил Колганов.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что ставка на уровне 18% остаётся слишком высокой для большинства промышленных предприятий.

"Рентабельность большинства промышленных предприятий ниже 18%, и, соответственно, в условиях, когда ключевая ставка стоит в районе 18%, они не в состоянии пользоваться коммерческим кредитом, даже краткосрочным, а уж тем более долгосрочным", — отметил экономист.

Он добавил, что такой уровень ставки оказывает сдерживающее воздействие на развитие экономики в целом.