Центробанк пошёл на резкое снижение ставки — что ждёт экономику

Снижение ключевой ставки до 18% не даст заметного эффекта для экономики, но может сигнализировать о потенциальной положительной тенденции. Об этом Pravda.Ru заявил заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Банк России 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — с 20% до 18% годовых. Такое решение регулятор принял на фоне опубликованных Росстатом данных о замедлении инфляции в стране.
По словам Колганова, само по себе снижение ключевой ставки до 18% не приведет к существенным изменениям в экономике. Он отметил, что позитивным моментом можно считать сам факт снижения — как возможный сигнал к началу тренда на дальнейшее понижение.
"Центральный банк снижает ключевую ставку — это дает определенную надежду, что эта тенденция продолжится, и тогда это может оказать позитивное воздействие на экономику", — пояснил Колганов.
Тем не менее эксперт подчеркнул, что ставка на уровне 18% остаётся слишком высокой для большинства промышленных предприятий.
"Рентабельность большинства промышленных предприятий ниже 18%, и, соответственно, в условиях, когда ключевая ставка стоит в районе 18%, они не в состоянии пользоваться коммерческим кредитом, даже краткосрочным, а уж тем более долгосрочным", — отметил экономист.
Он добавил, что такой уровень ставки оказывает сдерживающее воздействие на развитие экономики в целом.
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