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Прорыв в металлургии: важный компонент для российского алюминия больше не импорт

Завод Кремний Урал начал выпуск лигатур для алюминиевых сплавов
1:07
Экономика

В Свердловской области запустили производство таблетированных лигатур железа и титана на заводе "Кремний Урал", который входит в состав алюминиевой компании РУСАЛ.

Русал
Фото: ru.wikipedia.org by Vesan99. is licensed under free more info
Русал

Это новое производство обеспечит российскую алюминиевую отрасль сырьем для создания алюминиевых сплавов.

Завод сможет производить около трех тысяч тонн таблетированных лигатур в год, что полностью удовлетворит потребности региона. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что этот проект укрепляет промышленный потенциал региона и способствует технологическому суверенитету страны, сообщает URA.RU.

Ранее подобные лигатуры в России только импортировались. Запуск нового производства стал возможен благодаря инвестициям в размере 133 миллионов рублей и эффективной работе с инвесторами со стороны правительства области. Заместитель генерального директора РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов подчеркнул, что до этого компания только импортировала такие лигатуры.

Уточнения

Объединённая компания «Русал» (Российский алюминий, UC Rusal) — российская компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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