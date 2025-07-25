Прорыв в металлургии: важный компонент для российского алюминия больше не импорт

В Свердловской области запустили производство таблетированных лигатур железа и титана на заводе "Кремний Урал", который входит в состав алюминиевой компании РУСАЛ.
Это новое производство обеспечит российскую алюминиевую отрасль сырьем для создания алюминиевых сплавов.
Завод сможет производить около трех тысяч тонн таблетированных лигатур в год, что полностью удовлетворит потребности региона. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что этот проект укрепляет промышленный потенциал региона и способствует технологическому суверенитету страны, сообщает URA.RU.
Ранее подобные лигатуры в России только импортировались. Запуск нового производства стал возможен благодаря инвестициям в размере 133 миллионов рублей и эффективной работе с инвесторами со стороны правительства области. Заместитель генерального директора РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов подчеркнул, что до этого компания только импортировала такие лигатуры.
Объединённая компания «Русал» (Российский алюминий, UC Rusal) — российская компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозёма.
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