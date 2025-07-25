Аквамечта Рима разбилась о рифы: как аквариум за 100 млн евро стал долгостроем

Римский аквариум: 20 лет строительства, 100 млн евро и почти банкротство

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Римский аквариум, который планировали открыть в этом году, должен был продемонстрировать туристам и паломникам, что в итальянской столице есть нечто большее, чем просто древние памятники. Однако проект стал примером сложностей, с которыми сталкиваются знаковые строительные инициативы в современном мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Abhyudaya Apoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колизей

Итальянские банки Intesa Sanpaolo и UniCredit все еще имеют долю в проекте, однако они уже списали 95% кредитных обязательств. Переговоры с новыми инвесторами, включая лондонскую компанию Zetland Capital, затянулись на годы и не принесли результатов, что ставит под угрозу будущее аквариума.

Строительство в римском квартале ЭУР длится почти два десятилетия, и если аквариум не откроется в ближайшее время, он может обанкротиться. Проект, площадью 13 000 квадратных метров и предназначенный для размещения более 100 видов морских животных, уже обошелся более чем в 100 миллионов евро, и потребуется еще 20 миллионов евро для завершения.

Ситуацию осложняет судебный спор с районной администрацией, которая требует возмещения ущерба за задержки. Представитель EUR SpA отметил, что новый партнер может стать единственным шансом для разблокировки проекта.

Идея аквариума возникла в начале 2000-х, и местная семья Риккарди получила концессию на его строительство. Однако после множества проблем и задержек, компания Mare Nostrum рискует упустить возможность открыть аквариум к католическому юбилею, который должен привлечь 30 миллионов паломников. Переговоры с Zetland зашли в тупик из-за требований о продлении соглашения на управление объектом до 2039 года, пишет Bloomberg.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности. Синоним - почин.





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