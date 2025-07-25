Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готические шедевры Европы: Нотр-Дам, Кёльнский и Миланский соборы — гиды
Мичурин 87 лет назад запретил сажать тополь, осину и орех рядом с домом
Идеальный партнёр для Марго Овсянниковой: неожиданные предпочтения певицы
В Госдуме прокомментировали новый способ повышения рождаемости
Кабачки с помидорами и сыром: легкая закуска с прованскими травами
Учёные назвали грибы причиной радиации у чернобыльских кабанов спустя 40 лет
Эколог Рыбальченко объяснил риски трифторуксусной кислоты в осадках
Частный остров с коттеджем на реке Черная: уникальная недвижимость в Сургуте
Водолацкий: прекращение огня до 48 часов не позволит ВСУ усилить позиции

Аквамечта Рима разбилась о рифы: как аквариум за 100 млн евро стал долгостроем

Римский аквариум: 20 лет строительства, 100 млн евро и почти банкротство
1:50
Экономика

Римский аквариум, который планировали открыть в этом году, должен был продемонстрировать туристам и паломникам, что в итальянской столице есть нечто большее, чем просто древние памятники. Однако проект стал примером сложностей, с которыми сталкиваются знаковые строительные инициативы в современном мире.

Колизей
Фото: commons.wikimedia.org by Abhyudaya Apoorva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Колизей

Итальянские банки Intesa Sanpaolo и UniCredit все еще имеют долю в проекте, однако они уже списали 95% кредитных обязательств. Переговоры с новыми инвесторами, включая лондонскую компанию Zetland Capital, затянулись на годы и не принесли результатов, что ставит под угрозу будущее аквариума.

Строительство в римском квартале ЭУР длится почти два десятилетия, и если аквариум не откроется в ближайшее время, он может обанкротиться. Проект, площадью 13 000 квадратных метров и предназначенный для размещения более 100 видов морских животных, уже обошелся более чем в 100 миллионов евро, и потребуется еще 20 миллионов евро для завершения.

Ситуацию осложняет судебный спор с районной администрацией, которая требует возмещения ущерба за задержки. Представитель EUR SpA отметил, что новый партнер может стать единственным шансом для разблокировки проекта.

Идея аквариума возникла в начале 2000-х, и местная семья Риккарди получила концессию на его строительство. Однако после множества проблем и задержек, компания Mare Nostrum рискует упустить возможность открыть аквариум к католическому юбилею, который должен привлечь 30 миллионов паломников. Переговоры с Zetland зашли в тупик из-за требований о продлении соглашения на управление объектом до 2039 года, пишет Bloomberg.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности. Синоним - почин.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Лермонтовская галерея в Пятигорске: архитектурное наследие и историческая значимость — гиды
Таиланд выкатил украинских монстров: старые танки Т-84 рвутся в бой против Камбоджи
Гастроэнтеролог Харлов: постоянная тошнота может указывать на гастрит или интоксикацию
ПП смузи для завтрака: рецепт с бананами, яблоками и шпинатом
7 добавок, которые помогут ускорить рост волос и улучшить их здоровье
Volkswagen под ударом: пошлины Трампа вызвали пересмотр финансовых целей
Старые покрышки: как они могут стать полезными в гараже и при покраске дисков
В Госдуме заявили, что Россия не готова к встрече с Зеленским на высшем уровне
Татьяна Буланова снова радует молодёжь: секреты её популярности
Проблемы с дыханием и аппетитом являются признаками приближающейся смерти кошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.