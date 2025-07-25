Война тарифов началась: как пошлины Трампа душат Volkswagen — неутешительный прогноз

Volkswagen под ударом: пошлины Трампа вызвали пересмотр финансовых целей

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Volkswagen AG понизил свой финансовый прогноз на год из-за увеличения расходов на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, что негативно сказалось на прибыли брендов Audi и Porsche.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Теперь компания ожидает операционную рентабельность на уровне 4%, вместо ранее прогнозируемых 5,5%. Это связано с дополнительными расходами в 1,3 млрд евро в первом полугодии, а также с затратами на внутреннюю реструктуризацию и ростом продаж менее прибыльных электромобилей.

Генеральный директор Оливер Блюм отметил, что ситуация с тарифами не является временной и приведет к многомиллионным расходам в этом году. Volkswagen под давлением необходимости сокращать издержки на фоне кризиса на трех ключевых рынках, а пошлины Трампа снижают продажи и прибыль Audi и Porsche, зависимых от импорта.

Компания ожидает нулевой годовой доход, несмотря на предыдущий прогноз роста на 5%, и снижает ожидания по свободному денежному потоку. Акции Volkswagen упали на 3% на бирже во Франкфурте, хотя с начала года они все еще показывают рост на 6%.

Volkswagen также сталкивается с проблемами в Китае, где местные бренды, такие как BYD, ведут ценовую войну на рынке электромобилей. Операционный результат компании в Китае во втором квартале снизился более чем на треть.

Среди положительных моментов — рост продаж электромобилей в Европе благодаря скидкам и растущему спросу на модели VW ID.5, Audi Q4 e-tron и Skoda Enyaq, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда.



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