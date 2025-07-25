Подсолнечное масло: объявлена перезагрузка — как это повлияет на кошелёк

Подсолнечное масло: экспортные пошлины приостановлены до августа 2025 года

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России приостанавливает действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот до 31 августа 2025 года.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Это решение, предложенное Масложировым союзом, направлено на увеличение объемов отгрузок на внешние рынки и поддержку производителей в преддверии осенних полевых работ.

При этом внутренний рынок полностью обеспечен подсолнечным маслом, поэтому эта мера не повлияет на его доступность для россиян. Плавающие ставки вывозных пошлин были введены с 2021 и 2022 года, чтобы защитить внутренний рынок от резкого увеличения цен и стимулировать производителей сохранять поставки на внутренний рынок.

На момент июня 2025 года ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло составляла 7119,8 рубля за тонну, а в июле — 4739,3 рубля. Ставка на подсолнечный шрот была 1244,1 рубля в июне и 1054,4 рубля в июле. После приостановки действия пошлин эти ставки обнулились, пишет ТАСС.

Уточнения

Шрот (нем. Schrot, основное значение — «охотничья дробь»; тж. «крупа грубого помола») — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства. Получается после экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях.



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