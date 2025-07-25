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Льготная ипотека: правительство готовит перемены — кто выиграет, а кто проиграет

Льготная ипотека: как изменятся ставки в регионах и для семей с детьми
1:41
Экономика

Правительство обсуждает предложение депутатов о дифференциации ставок по льготной ипотеке в зависимости от региона и количества детей, как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Он отметил, что рассматриваются разные варианты механизма, и важно оценить, как это повлияет на ситуацию в целом. 

Хуснуллин подчеркнул, что ключевым вопросом остается объем ипотеки: если изменения приведут к снижению её объема, это будет плохо. Если же они помогут увеличить ипотечные кредиты и улучшить жилищные условия для молодых семей, правительство поддержит такое решение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также предложил обсуждение дифференцированной ставки по ипотеке, указав на неравномерное распределение льготной семейной ипотеки. Он отметил, что сейчас ставка по ипотечным кредитам едина для всех регионов, что не учитывает доходы населения.

Министр строительства Ирек Файзуллин поддержал это предложение, а комитет Госдумы подготовил проект, согласно которому Минфин и Минстрой должны разработать механизм для разных ставок в зависимости от размеров городов и сельских территорий.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заемщика, так как большинство кредитов оформляется в крупных городах. Она также предложила ввести обязательство по регистрации в купленном жилье в течение 180 дней после покупки. Заместитель министра финансов Иван Чебесков подтвердил поддержку инициативы, пишут "Ведомости".

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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