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43% — новая реальность: ЦБ Турции снизил ставку — инвесторы замерли в ожидании

ЦБ Турции стимулирует экономику: снижение ключевой ставки до 43%
2:18
Экономика

На заседании 24 июля Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение о снижении ключевой процентной ставки на 3 процентных пункта, установив ее на уровне 43% вместо прежних 46%.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Это решение, превысившее ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 2,5%, было мотивировано замедлением инфляционных процессов в стране.

Одновременно были скорректированы ставки по операциям овернайт: кредитная ставка снижена с 49% до 46%, а ставка по депозитам — с 44,5% до 41,5%.

В заявлении ЦБ подчеркивается, что строгая денежно-кредитная политика, направленная на достижение ценовой стабильности, способствует снижению инфляции за счет ослабления внутреннего спроса, укрепления турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий.

Реакция рынков на решение регулятора оказалась позитивной. Индекс BIST 100 продемонстрировал рост на 1%, доходность десятилетних облигаций снизилась до отметки в 31,24%, а курс лиры остался относительно стабильным, согласно информации Bloomberg.

Снижению ставки способствовало замедление годовой инфляции в июне до 35,1%, что значительно ниже пикового значения в 75%, зафиксированного в мае 2023 года. Данная динамика приближает ЦБ к целевому уровню инфляции в 24% к концу 2025 года.

Предыдущее повышение ставки до 46% было связано с нестабильностью на рынке, спровоцированной протестами после ареста оппозиционного политика Экрема Имамоглу. Сейчас, по мнению аналитиков, напряженность снизилась, создав условия для смягчения монетарной политики.

Однако сохраняются политические риски, включая возможность отстранения от должности лидера оппозиции Озгюра Озеля и продолжающиеся судебные процессы против Имамоглу, способные вновь дестабилизировать ситуацию, пишет РБК.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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