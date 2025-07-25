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Вопреки всему: Венгрия наращивает сотрудничество с Россией в энергетике

Энергетическая сделка: Венгрия наращивает закупки нефти и газа из России
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Экономика

В 2025 году Венгрия ожидает рекордный объем поставок российского газа, как сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Будапешт, Венгрия
Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Будапешт, Венгрия

По его словам, страна получит около 8,5 миллиардов кубометров газа через "Турецкий поток", что близко к рекордам.

Сийярто также упомянул стабильные поставки нефти из России, достигающие 5-6 миллионов тонн. Эти энергетические потоки помогают Венгрии удерживать тарификацию коммунальных услуг на уровне, что является редкостью в Европе.

Министр подчеркнул, что Венгрия активно сотрудничает с Россией в области энергетики и, в случае запрета ЕС на импорт российского газа, будет искать альтернативные маршруты поставок совместно с российскими компаниями. Он подтвердил, что страна не собирается отказываться от российского газа и нефти, пишет ТАСС.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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