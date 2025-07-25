В 2025 году Венгрия ожидает рекордный объем поставок российского газа, как сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.
По его словам, страна получит около 8,5 миллиардов кубометров газа через "Турецкий поток", что близко к рекордам.
Сийярто также упомянул стабильные поставки нефти из России, достигающие 5-6 миллионов тонн. Эти энергетические потоки помогают Венгрии удерживать тарификацию коммунальных услуг на уровне, что является редкостью в Европе.
Министр подчеркнул, что Венгрия активно сотрудничает с Россией в области энергетики и, в случае запрета ЕС на импорт российского газа, будет искать альтернативные маршруты поставок совместно с российскими компаниями. Он подтвердил, что страна не собирается отказываться от российского газа и нефти, пишет ТАСС.
Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
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