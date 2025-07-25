Нацистское золото: швейцарские банки вновь обвиняются в сокрытии активов холокоста –—детали скандала

Иски против банков Швейцарии: всплыли детали сокрытия активов жертв холокоста

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В европейских странах разгорается юридический спор, касающийся событий холокоста. Объектом претензий являются швейцарские банки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

Приблизительно с конца 1996 до начала 1997 года в судебные органы США были поданы иски против трех банковских учреждений Швейцарии.

Рональд Лаудер, возглавляющий Всемирный еврейский конгресс и являющийся видным предпринимателем, настаивает на увеличении компенсационных выплат, предназначенных для лиц, переживших холокост, со стороны одного из крупнейших швейцарских банков, UBS. По данным РБК, Лаудер полагает, что сумма в 1,25 миллиарда долларов, которая была выплачена швейцарскими финансовыми организациями около 30 лет назад, недостаточна.

В период с конца 1996 по начало 1997 года в американском суде рассматривались заявления против трех швейцарских банков. В данных заявлениях утверждалось, что эти банки умышленно скрывали данные о депозитах жертв холокоста и поддерживали отношения с нацистской Германией, принимая на хранение активы, неправомерно конфискованные у еврейского населения. Предварительное соглашение было достигнуто в августе 1998 года.

В рамках соглашения UBS и Credit Suisse взяли на себя обязательство выплатить истцам компенсацию в размере 1,25 миллиарда долларов в обмен на отказ жертв холокоста и их правопреемников от будущих исков к банкам и правительству Швейцарии, пишет РБК.

Уточнения

Холоко́ст (в узком смысле; от англ. The Holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος — «всесожжение»), также Катастро́фа европе́йского евре́йства, Шоа (ивр. השׁוֹאָה‎ [Шоа́] «бедствие, катастрофа») — геноцид, результат политики нацистской Германии по планомерному уничтожению евреев; жертвами Холокоста стали около 6 миллионов евреев Европы.





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