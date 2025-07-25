Экономическая сенсация: Сербия забирает $6 млрд золотого запаса

В связи с "кризисом и нестабильностью" правительство Сербии предпочло отказаться от хранения своих золотых запасов в привычных финансовых центрах, включая Швейцарию, Великобританию и Соединенные Штаты.
Согласно информации, предоставленной Bloomberg, речь идет о сумме в 6 миллиардов долларов.
Агентство подчеркивает, что Сербия стала пионером среди государств Восточной Европы, приняв такое решение.
Общий объем мировых золотых резервов оценивается примерно в 550 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам. Значительная доля золотых слитков сосредоточена в Банке Англии, расположенном в Лондоне, который является глобальным центром торговли драгоценными металлами.
Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербии. Согласно результатам переписи населения 2022 года, 1 197 714 человек проживают в центральной части города, а 1 681 485 человек — в административных границах города Белграда.
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