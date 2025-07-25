Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Renault прекратит использовать кожаные элементы в салонах автомобилей до конца 2025 года
Специалисты сообщили: когда начинать летнюю обрезку смородины и как это влияет на урожай
История миллиона жизней: какой секрет скрывает вирус гриппа 1918 года
Эксклюзивное открытие: ученые нашли новый вид ящерицы с рогами
Певица Анна Асти показала своего Виктора Анатольевича
Сиеста между 13:00 и 15:00 улучшает когнитивные функции — данные исследований
Хирург-ортопед делится советами по защите рук, запястий и головы во время езды на велосипеде
Это ежедневное занятие может снизить риск возникновения хронической боли в спине на 23%
Как сделать идеальный макияж за несколько минут? 5 быстрых техник, которые помогут вам выглядеть на все 100

Экономическая сенсация: Сербия забирает $6 млрд золотого запаса

Сербия выводит $6 млрд из зарубежных хранилищ: золотой манёвр Белграда
0:46
Экономика

В связи с "кризисом и нестабильностью" правительство Сербии предпочло отказаться от хранения своих золотых запасов в привычных финансовых центрах, включая Швейцарию, Великобританию и Соединенные Штаты.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, речь идет о сумме в 6 миллиардов долларов.

Агентство подчеркивает, что Сербия стала пионером среди государств Восточной Европы, приняв такое решение. 

Общий объем мировых золотых резервов оценивается примерно в 550 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам. Значительная доля золотых слитков сосредоточена в Банке Англии, расположенном в Лондоне, который является глобальным центром торговли драгоценными металлами.

Уточнения

Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербии. Согласно результатам переписи населения 2022 года, 1 197 714 человек проживают в центральной части города, а 1 681 485 человек — в административных границах города Белграда.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Продали квартиру и не платите налог? Узнайте, когда это законно и возможно
Низкое напряжение аккумулятора признано главной причиной отказа запуска
Теплица готова к зиме? Узнайте, что сделает её крепче
Древняя усыпальница с воином ростом 2 метра: какое оружие нашли в гробнице
Исследование: 200 граммов курицы в неделю удваивают риск смерти от рака ЖКТ
9 секретов, как приготовить рыбу на гриле: советы для идеального блюда
В бассейне реки Конго обнаружены два неизвестных вида грызунов
Конкуренция и качество: как Хорватия планирует удерживать туристов
Ученые рассказали, зачем нужно укреплять руки пожилым людям
Блогер Ида Галич пожаловалась на своего возлюбленного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.