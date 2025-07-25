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Квартиру продали, а налог не платим: вот в каких случаях это возможно

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1:50
Экономика

При реализации квартиры или частного дома у физического лица возникает налогооблагаемый доход.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился информацией о случаях, когда уплаты налога можно избежать.

Эксперт отметил, что согласно общему правилу, налог не взимается, если недвижимость находилась в собственности более пяти лет.

Однако, этот срок сокращается до трех лет в ряде ситуаций:

  • если квартира унаследована;
  • если это единственное жилье в собственности;
  • если жилье было подарено членами семьи или близкими родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры); если право собственности возникло в результате приватизации;
  • если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением,  уточнил Соловьев.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми могут быть освобождены от уплаты налога с продажи недвижимости, при соблюдении следующих условий:

  • дети не должны быть старше 18 лет на момент регистрации права на недвижимость (или 24 лет при обучении на очной форме);
  • семья должна приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи старого, но не позднее 30 апреля следующего года;
  • кадастровая стоимость продаваемого жилья не должна превышать 50 миллионов рублей;
  • новое жилье должно быть больше по площади или иметь более высокую кадастровую стоимость;
  • на момент продажи семья не должна владеть более чем 50% другого жилья, площадь которого превышает площадь приобретенной квартиры.

Наконец, налог не уплачивается, если цена продажи недвижимости не превышает цену ее приобретения, сообщает "Прайм".

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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