Квартиру продали, а налог не платим: вот в каких случаях это возможно

При реализации квартиры или частного дома у физического лица возникает налогооблагаемый доход.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился информацией о случаях, когда уплаты налога можно избежать.
Эксперт отметил, что согласно общему правилу, налог не взимается, если недвижимость находилась в собственности более пяти лет.
Однако, этот срок сокращается до трех лет в ряде ситуаций:
Кроме того, семьи с двумя и более детьми могут быть освобождены от уплаты налога с продажи недвижимости, при соблюдении следующих условий:
Наконец, налог не уплачивается, если цена продажи недвижимости не превышает цену ее приобретения, сообщает "Прайм".
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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