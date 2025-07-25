Школьный ранец больше не обуза: новая выплата поможет собрать ребенка в школу

Поддержка к 1 сентября: в России могут ввести новую выплату на школьников

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты из различных фракций Государственной Думы разработали проект закона, предусматривающий ежегодную выплату одному из родителей, воспитывающих школьника, в размере прожиточного минимума, приуроченную к началу учебного года.

Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ школьники пишут работу

Текст документа, направленного на рассмотрение в правительство Российской Федерации, предоставлен агентству ТАСС.

Среди инициаторов законопроекта значатся председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, глава комитета по вопросам семьи и детства Нина Останина, а также руководитель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Согласно тексту законопроекта, право на ежегодную выплату имеет один из родителей (или законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, являющихся гражданами РФ, а также инвалиды и лица с ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по общеобразовательным программам. Выплата предоставляется однократно в год в связи с началом учебного года.

Предлагается, чтобы размер ежегодной выплаты соответствовал величине прожиточного минимума в целом по России и выплачивался на каждого школьника в семье. В настоящее время прожиточный минимум составляет 17 773 рубля, для трудоспособных граждан — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Цель законопроекта — оказание материальной поддержки родителям при подготовке детей к школе, поскольку это часто связано со значительными финансовыми затратами на приобретение школьной формы, обуви, канцелярии и других необходимых принадлежностей.

Уточнения

Прожиточный минимум в России — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России.





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