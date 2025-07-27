Маск на грани краха: падение продаж Tesla и проблемы с будущими проектами ставят компанию под угрозу

Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами

4:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Tesla и её генеральный директор Илон Маск оказываются в непростой ситуации, поскольку компания сталкивается с падением продаж электромобилей, а также с неудачным стартом проекта в сфере автономного вождения. В ходе недавнего отчёта о доходах Маск сообщил, что Tesla получила разрешение от регулирующих органов на запуск сервисов роботакси в нескольких штатах, включая Калифорнию, Неваду, Аризону и Флориду. Однако на данный момент компания управляет только небольшим автопарком в Остине, Техас, который ещё не доступен для широкой публики.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

"Мы ожидаем, что к концу года проект будет запущен в нескольких штатах, но весь процесс может занять больше времени, чем мы рассчитываем", — сказал Маск.

Трудности с регулированием

Получение разрешений на запуск роботакси, особенно в Калифорнии, обещает быть более сложной задачей, чем ожидалось. Илон Маск признал, что Tesla не может позволить себе ошибку в запуске этого проекта. Консультант Camelthorn Investments Шон Кэмпбелл, который является акционером Tesla, отметил, что проблемы с запуском сервисов автономного вождения и падение продаж автомобилей могут поставить под угрозу будущие планы компании.

В первой половине текущего года продажи Tesla снизились на 13%, что связано с устареванием модельного ряда и политической активностью Маска. По его словам, в ближайшие месяцы Tesla может столкнуться с "несколькими сложными кварталами".

"Цифры говорят сами за себя, — сказал генеральный директор Gerber Kawasaki Росс Гербер.

Падение акций и амбиции Маска

После публикации отчёта акции Tesla упали на 8%, а за год они потеряли 24% своей стоимости. Роботакси и технологии автономного вождения становятся ключевыми для поддержания рыночной стоимости компании, которая оценивается в 1 триллион долларов.

Маск по-прежнему заявляет, что бизнес роботакси начнёт приносить "существенное влияние" на деятельность Tesla уже к концу следующего года. Однако на практике ситуация оказывается гораздо более сложной, чем предполагалось изначально. Уже многие годы Маск обещает, что беспилотные автомобили Tesla появятся не позднее следующего года, но каждый год он переносит эти сроки.

Регуляторные препятствия

На данный момент Tesla получила только одно из нескольких разрешений, необходимых для запуска полного сервиса роботакси в Калифорнии. В отличие от компании Alphabet и её сервиса Waymo, который уже запустил полноценное роботакси в Лос-Анджелесе, Tesla ещё предстоит пройти через множество бюрократических барьеров. В настоящее время компания не подала заявку на получение необходимых разрешений для тестирования и эксплуатации автономных автомобилей.

"Получение разрешений от регулирующих органов требует времени, и мы должны пройти через все эти этапы", — сказал главный аналитик Forrester Пол Миллер.

Штаты и сроки

Маск также сообщил, что Tesla пытается ускорить процесс в таких штатах, как Аризона и Невада, и ожидает, что к концу месяца будут приняты решения по разрешениям для тестирования и эксплуатации беспилотных автомобилей с водителем и без него. В Флориде и других штатах процесс ещё в стадии обсуждения.

Некоторые инвесторы выражают разочарование из-за отсутствия ясности по поводу запуска сервисов в Остине. Управляющий партнёр Deepwater Asset Management Джин Манстер, подчеркнул, что отсутствие конкретной информации о времени старта и количестве автомобилей на дорогах вызывает у него обеспокоенность.

"Маск избегает точных оценок того, когда именно мы сможем увидеть результаты. Это создаёт дополнительные вопросы у инвесторов", — отметил Манстер.

Перспективы Tesla и рынок

Несмотря на трудности, Маск продолжает утверждать, что к середине следующего года миллионы автомобилей Tesla будут работать автономно. Однако, с учётом всех трудностей с получением разрешений и проблем с основной продукцией, такие прогнозы пока остаются под вопросом.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



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