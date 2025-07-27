Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белая медведица не ест восемь месяцев, обеспечивая выживание своих детёнышей
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время
Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма

Маск на грани краха: падение продаж Tesla и проблемы с будущими проектами ставят компанию под угрозу

Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
4:27
Экономика

Компания Tesla и её генеральный директор Илон Маск оказываются в непростой ситуации, поскольку компания сталкивается с падением продаж электромобилей, а также с неудачным стартом проекта в сфере автономного вождения. В ходе недавнего отчёта о доходах Маск сообщил, что Tesla получила разрешение от регулирующих органов на запуск сервисов роботакси в нескольких штатах, включая Калифорнию, Неваду, Аризону и Флориду. Однако на данный момент компания управляет только небольшим автопарком в Остине, Техас, который ещё не доступен для широкой публики.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

"Мы ожидаем, что к концу года проект будет запущен в нескольких штатах, но весь процесс может занять больше времени, чем мы рассчитываем", — сказал Маск.

Трудности с регулированием

Получение разрешений на запуск роботакси, особенно в Калифорнии, обещает быть более сложной задачей, чем ожидалось. Илон Маск признал, что Tesla не может позволить себе ошибку в запуске этого проекта. Консультант Camelthorn Investments Шон Кэмпбелл, который является акционером Tesla, отметил, что проблемы с запуском сервисов автономного вождения и падение продаж автомобилей могут поставить под угрозу будущие планы компании.

В первой половине текущего года продажи Tesla снизились на 13%, что связано с устареванием модельного ряда и политической активностью Маска. По его словам, в ближайшие месяцы Tesla может столкнуться с "несколькими сложными кварталами".

"Цифры говорят сами за себя, — сказал генеральный директор Gerber Kawasaki Росс Гербер.

Падение акций и амбиции Маска

После публикации отчёта акции Tesla упали на 8%, а за год они потеряли 24% своей стоимости. Роботакси и технологии автономного вождения становятся ключевыми для поддержания рыночной стоимости компании, которая оценивается в 1 триллион долларов.

Маск по-прежнему заявляет, что бизнес роботакси начнёт приносить "существенное влияние" на деятельность Tesla уже к концу следующего года. Однако на практике ситуация оказывается гораздо более сложной, чем предполагалось изначально. Уже многие годы Маск обещает, что беспилотные автомобили Tesla появятся не позднее следующего года, но каждый год он переносит эти сроки.

Регуляторные препятствия

На данный момент Tesla получила только одно из нескольких разрешений, необходимых для запуска полного сервиса роботакси в Калифорнии. В отличие от компании Alphabet и её сервиса Waymo, который уже запустил полноценное роботакси в Лос-Анджелесе, Tesla ещё предстоит пройти через множество бюрократических барьеров. В настоящее время компания не подала заявку на получение необходимых разрешений для тестирования и эксплуатации автономных автомобилей.

"Получение разрешений от регулирующих органов требует времени, и мы должны пройти через все эти этапы", — сказал главный аналитик Forrester Пол Миллер.

Штаты и сроки

Маск также сообщил, что Tesla пытается ускорить процесс в таких штатах, как Аризона и Невада, и ожидает, что к концу месяца будут приняты решения по разрешениям для тестирования и эксплуатации беспилотных автомобилей с водителем и без него. В Флориде и других штатах процесс ещё в стадии обсуждения.

Некоторые инвесторы выражают разочарование из-за отсутствия ясности по поводу запуска сервисов в Остине. Управляющий партнёр Deepwater Asset Management Джин Манстер, подчеркнул, что отсутствие конкретной информации о времени старта и количестве автомобилей на дорогах вызывает у него обеспокоенность.

"Маск избегает точных оценок того, когда именно мы сможем увидеть результаты. Это создаёт дополнительные вопросы у инвесторов", — отметил Манстер.

Перспективы Tesla и рынок

Несмотря на трудности, Маск продолжает утверждать, что к середине следующего года миллионы автомобилей Tesla будут работать автономно. Однако, с учётом всех трудностей с получением разрешений и проблем с основной продукцией, такие прогнозы пока остаются под вопросом.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
The Henley Passport Index назвал паспорт Сингапура самым сильным в 2025 году
Мятное масло: дешевый и эффективный способ борьбы с мышами в вашем доме
Как оформить клумбу, чтобы она не сдалась под палящим солнцем, — советы специалистов
Автоэксперт разъяснил, что масло чернеет из-за низкокачественного топлива
Воздушная фокачча: бабушкин рецепт с секретным ингредиентом удивит вас
Илон Маск анонсировал запуск роботакси, но Tesla сталкивается с барьерами
Южная Моравия за два дня: пять направлений, где один уик-энд превратится в мини-отпуск
Идеальная укладка для работы: 4 простые причёски в офис, которые экономят время
Грейпфрут — идеальный перекус перед сном, способствующий улучшению метаболизма
Аврора Киба подобрала Григорию Лепсу идеальный подарок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.