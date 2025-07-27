Снижение цен на газ — случайность или начало глобальной энергетической катастрофы

Цены на газ в Европе упали на 1%, по сравнению с максимумом февраля

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам торгов четверга цены на газ в Европе снизились на 1%, составив 392,8 доллара за тысячу кубометров, согласно данным лондонской биржи ICE. Торги начались с отметки 399,2 доллара за тысячу кубометров, что было на 0,6% выше предыдущего уровня. В ходе торгов цены колебались: максимальная отметка составила 403,3 доллара (+1,7%), а минимальная — 391 доллар (-1,4%). В конечном итоге фьючерсы закрылись на уровне 392,8 доллара, что на 1% ниже предыдущего дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Для сравнения, еще в середине февраля цены на газ в Европе были значительно выше, преодолев отметку в 630 долларов за тысячу кубометров, что является одним из самых высоких уровней за последние годы.

Тренд цен на газ

Средняя цена газовых фьючерсов на европейской бирже в прошлом году составила 386,5 доллара за тысячу кубометров, что на 16,3% ниже по сравнению с 2022 годом. В последние годы цены на газ значительно колебались. Наибольшие скачки цен были зафиксированы в 2021–2022 годах, когда они достигли исторического рекорда.

"Пиковые цены на газ в Европе в начале 2022 года достигали 3892 доллара за тысячу кубометров — это был исторический максимум", — напомнили эксперты энергетического рынка.

Прогнозы на будущее

Динамика цен на газ в Европе остаётся под вопросом, и трейдеры будут внимательно следить за внешними факторами, такими как спрос, геополитическая ситуация и сезонные колебания. Несмотря на текущие колебания, рынок газа остаётся крайне волатильным, и резкие изменения цен могут продолжиться в зависимости от факторов, влияющих на поставки и спрос.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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