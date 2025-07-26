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Ужасные последствия тарифов Трампа: как Америка может столкнуться с нехваткой апельсинов и других продуктов

Бразилия столкнется с потерями в $1,31 млрд из-за 50%-ного тарифа Трампа
4:03
Экономика

С 1 августа 2025 года в силу вступит новый 50%-ный тариф на все бразильские продукты, что приведёт к серьёзным последствиям для цитрусового сектора Бразилии. В связи с введением пошлин, фермеры, выращивающие апельсины, сталкиваются с резким падением цен на свою продукцию, что ставит под угрозу их существование.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

"Вы не будете тратить деньги на сбор урожая, если вам некого будет продать", — сказал фермер из штата Минас-Жерайс Фабрисио Видаль.

Для Бразилии, крупнейшего экспортёра апельсинового сока в мире, это может стать катастрофой. Соединённые Штаты покупают 42% всего экспортируемого Бразилией сока, что составляет около 1,31 миллиарда долларов ежегодно. В этом месяце цены на апельсины в Бразилии упали до 44 реалов (8 долларов США) за коробку, что почти в два раза меньше, чем год назад, подтверждая разрушительное влияние американской торговой политики.

"Время до вступления в силу тарифов вызывает всё большее беспокойство, мы не знаем, что будет дальше", — отметил глава лобби экспортёров сока CitrusBR Ибиапаба Нетто.

Проблемы для американских потребителей

Ситуация с тарифами на бразильский апельсиновый сок затронет не только фермеров в Бразилии, но и американских потребителей. Производство апельсинового сока в США в 2024/25 году снизится до минимального уровня за последние полвека — до 108,3 миллионов галлонов. Это означает, что в течение большей части года американцы будут зависеть от импорта, а Бразилия занимает ключевое место в этом процессе.

Примерно половина всего апельсинового сока в США поступает из Бразилии и выпускается под известными брендами, такими как Tropicana, Minute Maid и Simply Orange. В условиях новых тарифов американцы рискуют столкнуться с ростом цен на свои любимые напитки.

"Цены на апельсиновый сок могут значительно вырасти, и это затронет широкие слои населения", — отметил Нетто.

Потери для бразильских производителей

Новый тариф на бразильский апельсиновый сок значительно превышает текущие пошлины. Например, в настоящее время с бразильского сока взимается пошлина в 415 долларов за тонну, а предложенная пошлина составляет 533% от этой суммы. Это может привести к тому, что Бразилия не сможет сохранить свои позиции на американском рынке.

Кроме того, странам с более высоким доходом, таким как Индия, Южная Корея и Китай, будет трудно компенсировать потери от исчезновения американского рынка, поскольку в этих странах либо высокие пошлины, либо низкий уровень доходов.

"Проблема заключается в том, что мы не можем просто найти другие рынки сбыта в краткосрочной перспективе", — пояснил независимый консультант по апельсинам Арлиндо де Сальво.

Европейский Союз закупает около 52% всего бразильского экспорта сока, но даже этого будет недостаточно, чтобы компенсировать потери на американском рынке.

Ответные меры и возможные альтернативы

Некоторые компании уже начали искать способы обхода новых пошлин, например, через Коста-Рику, чтобы избежать высоких тарифов. Однако такая стратегия может быть запрещена в соответствии с правилами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что ставит под сомнение её жизнеспособность.

На фоне всех этих трудностей фермеры в Бразилии начинают задумываться о том, как справляться с кризисом. Эдерсон Коглер, фермер, сказал, что "поиск новых рынков сбыта — это процесс, который требует времени, и такие вещи не происходят в одночасье".

Уточнения

Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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