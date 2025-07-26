В США готовятся к экономическому шторму: тарифы Трампа вызовут рост цен на почти все товары

Тарифы Трампа увеличат расходы американских семей на 2700 долларов в 2025.

4:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 августа 2025 года, после 90-дневной отсрочки, вступят в силу ответные пошлины, предложенные администрацией президента США Дональда Трампа. Это произойдёт как раз в момент, когда американские семьи начинают готовиться к новому учебному году. Ожидается, что эти тарифы приведут к значительному росту цен на потребительские товары, импортируемые из других стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, тарифы могут обойтись американским домохозяйствам в среднем в дополнительные 2700 долларов в 2025 году. Это связано с торговыми соглашениями, заключёнными с такими странами, как Япония, Индонезия и Филиппины.

"Я думаю, что в этом году тарифы особенно повлияют на подготовку к учебному году. Множество товаров, которые необходимы родителям и школьникам, импортируются из стран с высокими тарифами, например, из Китая", — отметил экономист Йельской лаборатории Эрни Тедески.

Повышение цен на товары для учебного года

Тарифы могут затронуть такие товары, как одежда, обувь и электроника, которые традиционно покупаются перед началом учебного года. Прогнозируется, что из-за повышения тарифов цены на эти товары могут вырасти на 20,5%. Особенно ощутимо подорожают изделия из кожи — обувь и сумки. Прогнозируется рост цен на 40%, что сильно ударит по кошельку потребителей.

"Обувь и сумки особенно подвержены новым тарифам, так как многие из них производятся с использованием материалов, привезённых из-за рубежа", — отметил Тедески.

Цены на одежду также вырастут на 36%, так как значительная часть этой продукции поступает в США из Китая, а на неё будет действовать 30-процентная пошлина.

Влияние тарифов на другие товары

Не ограничиваются тарифы только одеждой и обувью. Прогнозируется, что товары, такие как продукты питания, тоже подорожают. В краткосрочной перспективе цены на еду могут вырасти на 3,7%, при этом свежие продукты могут подорожать на 6,7%.

"Это почти двухлетняя инфляция сверх того, что мы уже бы получили", — отметил Тедески.

Как тарифы отразятся на автомобильной промышленности

Американцы также столкнутся с ростом цен на автомобили и запчасти. Согласно прогнозам, цены на новые автомобили могут вырасти на 13,1%, что соответствует увеличению стоимости примерно на 6300 долларов. Запчасти для автомобилей подорожают на 17,3%.

"Иноземные автомобили будут более подвержены влиянию тарифов, чем американские. Однако даже в отечественных автомобилях много импортных деталей, которые также облагаются пошлинами", — пояснил Тедески.

Долгосрочные последствия тарифов

Тарифы Трампа могут повлиять на экономику США на протяжении следующих 5-10 лет. По словам Тедески, в долгосрочной перспективе компании и потребители смогут адаптироваться к новым условиям, что может включать перенос производства в страны с более низкими тарифами.

"Процесс адаптации к новым тарифам может занять несколько лет, однако, как только это произойдёт, изменения окажут меньшее влияние на цены и производственные цепочки", — отметил экономист.

Взгляд в будущее

По прогнозам Бюджетной лаборатории Йельского университета, тарифы могут принести стране 2,9 триллиона долларов в следующие 10 лет. Однако для этого тарифы должны выдержать судебные проверки.

Администрация Трампа объявила о 90-дневной отсрочке вступления тарифов в силу, чтобы дать время для завершения торговых переговоров с некоторыми странами. Однако в результате этих переговоров удалось заключить соглашения только с тремя странами — Китаем, Вьетнамом и Великобританией.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.



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