Цифровой рубль: как Россия создаёт валюту, которая изменит будущее экономики

Центробанк России анонсировал запуск цифрового рубля с 1 сентября 2026 года

5:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 сентября 2026 года в России начнёт поэтапно внедряться цифровой рубль. Это новая форма национальной валюты, которая будет доступна для оплаты покупок. В начале её смогут использовать клиенты крупных банков, с выручкой более 120 миллионов рублей в год. К 2028 году цифровым рублём смогут расплачиваться все граждане страны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цифровой рубль

Цифровой рубль будет выпущен в виде токена — уникального электронного кода, который будет храниться в специальных цифровых кошельках. Для его использования потребуется мобильное приложение, предоставляемое каждым из банков. При этом важно отметить, что для граждан использование цифрового рубля будет бесплатным, а вот для юридических лиц будет взиматься комиссия в размере 0,3% от платежа.

"Наша задача — чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса", — заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Как это будет работать

Цифровой рубль станет дополнением к наличной и безналичной валюте. Это не криптовалюта, а цифровая форма денег, выпущенная только Центробанком России и обеспеченная золотовалютными резервами страны. С помощью цифрового рубля россияне смогут оплачивать товары и услуги через единый QR-код. Для этого будет создана единая система, которая позволит расплатиться цифровым рублём без подключения к интернету. Однако пользователи не смогут получать кэшбек или проценты на остаток, как это бывает с обычными картами.

Для физических лиц использование цифрового рубля будет бесплатным, но у юридических лиц возникнет комиссия. Ожидается, что этот инструмент будет использоваться не только для повседневных расчетов, но и для получения социальных пособий. В частности, цифровой рубль станет частью социальной политики в 2025 году, когда с его помощью будут выплачиваться пособия и пенсии.

"Будет один QR-код, созданный структурой Центрального банка национальной системы платежных карт. Этот код не будет взимать комиссию с тех, кто им пользуется для оплаты товаров и услуг", — пояснил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Преимущества и риски цифрового рубля

Цифровой рубль создаётся с целью снизить зависимость от мировой платежной инфраструктуры, улучшить контроль за расходами и бороться с теневым сектором экономики. Вся информация о движении средств будет защищена банковской тайной, но по цифровому коду можно будет отследить путь денежных средств, что поможет бороться с коррупцией.

Однако пока не все россияне поддерживают эту новацию. Согласно данным исследований, только половина граждан понимает, что такое цифровой рубль. Причем даже среди тех, кто интересуется новой валютой, лишь 35% готовы познакомиться с ней поближе. По словам доцента Ставропольского филиала Президентской академии Анны Мининой, многие россияне продолжают относиться к цифровому рублю с настороженностью.

"Значительный процент населения продолжает настороженно относиться к цифровому рублю. Хотя степень категоричного неприятия снижается, все равно около четверти россиян заявляют, что не хотят использовать эту валюту", — подчеркнула Минина.

Социальные и экономические аспекты

Одним из целей внедрения цифрового рубля является улучшение управления бюджетом. С помощью цифровой валюты можно будет контролировать государственные расходы и уменьшить возможности для коррупции. Также она создаст дополнительные возможности для внедрения инновационных технологий в банковскую систему, что будет способствовать развитию экономики.

Цифровой рубль имеет потенциал не только для улучшения инфраструктуры платежей, но и для упрощения расчётов между юридическими и физическими лицами. Однако предстоит преодолеть значительное количество барьеров, включая недоверие населения к новой системе.

"Цифровой рубль будет удобен и безопасен, но важно, чтобы граждане были уверены в его безопасности и правомерности", — отметила Набиуллина.

Взгляд на будущее

Цифровой рубль, по мнению экспертов, в долгосрочной перспективе станет неотъемлемой частью российской финансовой системы. Однако для этого необходимо, чтобы он завоевал доверие населения. В первую очередь это касается надежности системы и её прозрачности, поскольку для многих россиян идея использования цифровой валюты пока кажется чем-то необычным и непонятным.

На данном этапе проект цифрового рубля находится на стадии активной разработки. Власти обещают, что к моменту его полномасштабного внедрения все недоработки будут устранены. И хотя пока что не все россияне готовы принять эту форму валюты, её внедрение начнется через несколько лет, и со временем цифровой рубль может стать ключевым элементом финансовых расчетов в стране.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.



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