Кому выгодна война в Украине: как Саудовская Аравия обходит санкции и продолжает торговать с Россией

США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном

4:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Посол США в НАТО, Мэтью Уитакер, в эфире программы "Утро с Марией" обсудил заявление президента США Дональда Трампа о том, что у президента России Владимира Путина есть ровно 50 дней, чтобы закончить войну в Украине, иначе ему грозят новые санкции. Также в это время Путин должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским для мирных переговоров в Турции.

Фото: unsplash.com by Maria Lupan is licensed under Free to use under the Unsplash License Нефть

"Россия должна прекратить свою агрессию, иначе последствия будут для нее очень серьезными", — отметил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Роль Саудовской Аравии в мировом энергетическом рынке

В июне Саудовская Аравия оказалась крупнейшим покупателем российского морского мазута, что связано с резким ростом летних температур и увеличением потребности в электроэнергии. Это подтверждают данные, собранные Лондонской фондовой биржей (LSEG).

Саудовская Аравия, несмотря на то что сама является крупным производителем нефти, вынуждена импортировать мазут. Это топливо используется для выработки электроэнергии, особенно в жаркие летние месяцы, когда потребление энергии возрастает.

"Саудовская Аравия всегда обращалась к России за мазутом, чтобы покрыть растущий спрос на электроэнергию, особенно в летний период", — заявил аналитик энергетического рынка.

Хотя Саудовская Аравия активно экспортирует нефть, импорт мазута из России позволяет ей уменьшить объемы переработки собственной нефти, обеспечивая себе дополнительные выгоды от более высоких цен на нефть. Такое партнерство с Россией продолжается уже много лет.

Экспорт российской нефти: контексты и вызовы

Несмотря на международное давление и санкции, требующие прекращения закупок российской нефти, страны Ближнего Востока и Азии продолжают её закупку. Таким образом, геополитическая ситуация не мешает этим государствам в значительной степени избегать участия в конфликте, продолжая торговать с Россией.

Другими крупнейшими импортёрами российской нефти в июне стали Сенегал, Сингапур и Китай. Китай остаётся крупнейшим покупателем российской нефти с момента начала военных действий в Украине в 2022 году.

"Китай продолжает быть крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на международное давление", — подчеркнул эксперт по международной торговле.

Однако война в Украине не единственный конфликт, влияющий на экспорт нефти. В 2023 году Европейский союз ввёл эмбарго на российскую нефть, что серьёзно изменило картину мировых поставок.

Мазут и морские маршруты: ситуация в Красном море

К примеру, атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на нефтяные танкеры в Красном море в 2023 году внесли коррективы в международную судоходную систему. Риски для судов увеличились, и многие грузовые суда были вынуждены изменить маршруты, обходя Африку вместо прохождения через привычные торговые пути.

Эти атаки затруднили доставку нефти, однако они не повлияли существенно на объёмы экспорта, а в основном отразились на стоимости транспортировки и возникших задержках поставок.

"Риски, связанные с атакой хуситов, привели к необходимости изменения маршрутов, что, в свою очередь, увеличивает стоимость доставки", — пояснил морской аналитик.

Будущее поставок: изменение трендов и международные санкции

Саудовская Аравия продолжает закупать мазут из России, несмотря на её активную роль в нефтяном рынке. Это также позволяет ей поддерживать высокий уровень экспорта собственной нефти и компенсировать растущий внутренний спрос на топливо. Это решение также связано с необходимостью использовать более дешёвое топливо для переработки и сохранения прибыли от экспорта.

Однако в сентябре могут вступить в силу дополнительные санкции против России, включая 100-процентные пошлины, которые могут повлиять на российские поставки в Саудовскую Аравию. Это создаёт риски для будущих поставок, что требует от Эр-Рияда пересмотра внешней торговой политики.

"Если санкции будут введены, мы пересмотрим наши отношения с Россией", — отметил представитель министерства энергетики Саудовской Аравии.

Прогнозы на будущее предполагают, что в случае ухудшения отношений между США и Саудовской Аравией, а также введения новых пошлин, страна будет искать альтернативные поставки энергоносителей, что окажет влияние на российские нефтяные экспортные маршруты.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.



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