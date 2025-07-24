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Депутат раскритиковал Mars: неоправданно высокие цены на шоколадные батончики

Mars диктует цены на свои сладости в России
1:21
Экономика

Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, сообщил, что американская корпорация Mars продолжает производство шоколадных батончиков в России, устанавливая неоправданно высокие цены.

батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
батончики

Депутат выразил надежду, что-либо появятся альтернативные производители, выпускающие аналогичные продукты, либо Mars пересмотрит свою ценовую политику.

Делягин отметил, что аналогичные батончики уже существуют на рынке, но их можно найти в основном на менее популярных торговых площадках.

Ранее, 24 июля, стало известно о приостановке поставок продукции Mars в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" компанией X5. В ассортимент продукции Mars входят такие известные бренды, как Mars, Snickers, Twix и Orbit.

Представители X5 объяснили свое решение несогласием с условиями, предложенными поставщиком, которые не соответствуют принципам справедливого ценообразования.

В марте 2022 года Mars объявила о прекращении инвестиций в российский бизнес, приостановке рекламной деятельности и прекращении импорта и экспорта готовой продукции на территории России, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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