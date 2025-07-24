Депутат раскритиковал Mars: неоправданно высокие цены на шоколадные батончики

Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, сообщил, что американская корпорация Mars продолжает производство шоколадных батончиков в России, устанавливая неоправданно высокие цены.
Депутат выразил надежду, что-либо появятся альтернативные производители, выпускающие аналогичные продукты, либо Mars пересмотрит свою ценовую политику.
Делягин отметил, что аналогичные батончики уже существуют на рынке, но их можно найти в основном на менее популярных торговых площадках.
Ранее, 24 июля, стало известно о приостановке поставок продукции Mars в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" компанией X5. В ассортимент продукции Mars входят такие известные бренды, как Mars, Snickers, Twix и Orbit.
Представители X5 объяснили свое решение несогласием с условиями, предложенными поставщиком, которые не соответствуют принципам справедливого ценообразования.
В марте 2022 года Mars объявила о прекращении инвестиций в российский бизнес, приостановке рекламной деятельности и прекращении импорта и экспорта готовой продукции на территории России, пишет "Лента.ру".
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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