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Ключевая ставка ЦБ: снижение на 1%, 2% или 3%? Вот что говорят эксперты

Рынки замерли в ожидании: снижение ключевой ставки ЦБ на 2% — лучший сценарий
3:19
Экономика

Аналитики единодушно прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ завтра. Большинство экспертов ожидают уменьшения на 2 процентных пункта — с 20% до 18%.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Об этом пишет РБК. В контексте общего ожидания участников рынка, ключевой вопрос — насколько вероятны сценарии снижения лишь на 1% (что расценивается как негативный фактор для облигаций) или, наоборот, на 3%?

В пользу 1% говорит то, что последнее снижение на 1%, 6 июня, сопровождалось жесткими заявлениями ЦБ о поддержании жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции в 2026 году, что предполагает длительный период строгой политики.

Снижение ставки с 21% до 20% тогда не было расценено как смягчение, учитывая замедление годовой инфляции до 9,8% и текущего роста цен (с поправкой на сезонность) до 6,2%.

В июле годовая инфляция замедлилась до 9,2%, а без учета повышения коммунальных тарифов — ниже 9%. С мая средненедельные темпы инфляции (без учета первой июльской недели) составили 0,038%, что соответствует годовой инфляции всего в 2%.

К этому добавляется падение индекса деловой активности в июне до 47,5 пункта (минимум с 2022 года) и резкий рост просроченной задолженности по потребительским кредитам до исторического максимума.

Снижение ставки всего на 1% в таких условиях, скорее, будет означать ужесточение, а не поддержание политики, что делает этот сценарий маловероятным.

Снижение на 3% было бы вероятным, если бы не ситуация с бюджетом. ЦБ в предыдущем пресс-релизе подчеркнул, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в 2025 году окажет дезинфляционное воздействие. Однако Минфин уже в первом полугодии исчерпал лимит увеличенного бюджетного дефицита (3,8 трлн руб. или 1,7% ВВП), что ставит под сомнение нормализацию в этом году.

В итоге, снижение ставки на 2% до 18% выглядит наиболее вероятным исходом.

Основной интригой остаются комментарии ЦБ: намекнет ли он на возможность перехода к 2% шагу снижения на следующих заседаниях или сохранит максимальную гибкость.

В отличие от предыдущего заседания, сейчас взгляд более оптимистичный. Рынок рублевых корпоративных облигаций и ОФЗ уже учел снижение ставки до 14% к концу года, но влияние на оценку российских акций пока невелико. Некоторые "дивидендные аристократы" становятся привлекательнее облигаций.

Хотя снижение ключевой ставки уже учтено профессиональными инвесторами, снижение ставок по депозитам будет ощутимо для большинства вкладчиков. Поэтому снижение с 20% до 18% (а некоторые банки могут еще сильнее снизить ставки) должно стимулировать переток средств на фондовый рынок.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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