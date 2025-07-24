Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент Лиги защитников пациентов рекомендовал фиксировать факт неприезда скорой
Как реагировать на агрессивное вождение: советы юриста Дмитрия Славнова
Размножение крыжовника отводками сохраняет сорт и урожайность
Чау-чау сложно поддаются осмотру и вызывают стресс у врачей — ветеринары
Почему спортивная добавка L-карнитин вызывает споры
Татьяна Брухунова объяснила, для чего она ведёт свой блог
Учёные Сколтеха выявили эффект Тальбота в панцирях диатомовых водорослей
Кулинары рекомендуют приготовить хрустящие крутоны и сочное филе для Цезаря
Свежий воздух действительно помогает при укачивании — подтверждено специалистами

Провал эпохи демократов: как климатические устремления привели к угрозе национальной безопасности США

Жара и энергокризис: почему Америка замерла в ожидании
Экономика

Крупнейшая энергетическая сеть Америки выпустила "оповещение о максимальной генерации" и "оповещение об управлении нагрузкой".

Солнечные панели
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Schroeder - NREL Photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные панели

Это третий подобный случай этим летом, вызванный экстремальной жарой, которая довела потребление электроэнергии до предела. Кондиционеры работали на полную мощность в тринадцати штатах восточного побережья США.

В PJM сообщили, что предупреждение адресовано электростанциям, которым предстоит решить, можно ли отложить плановое техническое обслуживание или инспекции оборудования. Отсрочка позволит энергоблокам оставаться в сети и продолжать выработку необходимой электроэнергии.

Согласно данным, опубликованным компанией PJM, потребление электроэнергии достигнет отметки в 151 485 мегаватт к 17:00 по восточному времени. Однако в сети имеется около 161 643 мегаватт доступной мощности, что обеспечит буфер для предотвращения веерных отключений во время вечернего пика потребления.

Ситуация в Среднеатлантическом и Северо-Восточном регионах вызывает обеспокоенность относительно стабильности энергосистем.

Многолетнее правление демократов на разных уровнях власти способствовало распространению идей о климатическом кризисе, что привело к ускоренному переходу от надежных источников энергии, таких как ископаемое топливо, к нестабильным солнечным и ветряным электростанциям. Этот переход не был плавным, что привело к дисбалансу между доступной мощностью и растущим спросом, особенно со стороны новых центров обработки данных.

Одним из серьезных недостатков управления энергосистемой под контролем демократов в большинстве штатов Среднеатлантического и Северо-Восточного регионов является то, что их климатическая политика напрямую привела к самому высокому в стране росту цен на электроэнергию.

Издание Zero Hedge пишет, что в этот раз демократам не удастся переложить вину за свои провалы на изменение климата, так как ответственность становится очевидной. Их неудачная "зеленая" политика привела к нестабильности энергосистем, что представляет собой реальную угрозу национальной безопасности, а также к кризису с оплатой электроэнергии, который уже ощущается в Мэриленде.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Солнечная панель состоит из солнечных фотоэлектрических ячеек, соединенных последовательно или параллельно между собой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Татьяна Брухунова объяснила, для чего она ведёт свой блог
Учёные Сколтеха выявили эффект Тальбота в панцирях диатомовых водорослей
Кулинары рекомендуют приготовить хрустящие крутоны и сочное филе для Цезаря
Свежий воздух действительно помогает при укачивании — подтверждено специалистами
ПВЗ предлагают закрыть? Миллионы россиян останутся без товаров
Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не затронул туристические зоны
Путин провел совещание по подводным силам ВМФ в Архангельской области
Любовь Толкалина призналась в романе с Борисом Гребенщиковым* после разрыва с Кончаловским
МВФ и Украина обсудят финансирование на 2026 год и среднесрочную перспективу
Россия обнародовала данные о гражданах 70 стран, воюющих на стороне ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.