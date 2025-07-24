В Амурской области разбился Ан-24: авиаперевозчик готов помочь родным жертв

Катастрофа Ан-24 под Тынды: авиакомпания Nordwind помогает родным погибших

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

После трагедии в Амурской области, когда пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился, авиакомпания Nordwind Airlines предложила помощь в организации перевозки родственников погибших. Катастрофа произошла вблизи аэропорта Тынды, куда лайнер совершал посадку, но не смог приземлиться после захода на второй круг. На борту находились 46-49 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Авиакатастрофа

Готовность помочь родственникам погибших

Компания Nordwind выразила соболезнования и готова оказать помощь всем нуждающимся:

"Авиакомпания готова оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших на рейсе Казань — Иркутск. Оформить бронирование можно, обратившись в контакт-центр авиакомпании.", — отмечается в сообщении.

Скорбь и поддержка коллег и близких

"Мы скорбим вместе с коллегами из авиакомпании "Ангара", родными и близкими погибших пассажиров и членов экипажа.", — добавил авиаперевозчик, выражая свою скорбь.

Чрезвычайная ситуация и расследование

Вследствие авиакатастрофы в регионе введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен трехдневный траур. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Спасательные работы продолжаются на месте трагедии, где обломки самолета были найдены на склоне горы в 16 км от Тынды.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή "переворот, ниспровержение; смерть") — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



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