Wildberries: ПВЗ пытаются закрыть, а страдать будут обычные люди

ПВЗ предлагают закрыть? Миллионы россиян останутся без товаров

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Идея запретить размещение пунктов выдачи интернет-заказов на первых этажах жилых зданий вызывает удивление, заявили представители Wildberries, обсуждая предложение сенатора Олега Головa ограничить деятельность дарксторов и ПВЗ в жилых домах. Данное предложение было адресовано руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

В Wildberries отметили, что инициатива сенатора Головa удивляет своим популизмом и потенциальными негативными последствиями для экономики страны в случае её реализации.

Компания подчеркнула, что ПВЗ играют ключевую роль в обеспечении доступа миллионов россиян к необходимым товарам, особенно в удаленных регионах. Закрытие ПВЗ лишит жителей малых населенных пунктов возможности приобретать товары первой необходимости, такие как товары для школы, так как крупные торговые сети и центры часто отсутствуют, а ПВЗ являются единственным доступным вариантом.

В Wildberries также отметили, что, следуя той же логике, необходимо будет "изгнать" все коммерческие предприятия, включая аптеки и салоны красоты, из жилых домов. Подобная инициатива свидетельствует о непонимании принципов работы электронной коммерции и может привести к экономической и социальной нестабильности, сообщает РБК.

Уточнения

Дарксто́р (с англ. — «dark store» — «тёмный магазин») — специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Обычно это продукты питания, бытовая химия и популярные недорогие товары, нужные в быту.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.