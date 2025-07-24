Защита Сделано в России: почему критика отечественных товаров может ударить по карману

Депутат Госдумы Николай Новичков высказался о необходимости введения ограничительных мер за подрыв репутации товаров, произведенных в России. Он подчеркнул, что безосновательная критика отечественных брендов идет вразрез с интересами страны и народа.
По мнению Новичкова, дискредитация российских производителей и продукции должна пресекаться штрафами. Он акцентировал внимание на том, что поддержка отечественного производства является приоритетной задачей, касающейся как потребительских товаров, так и средств производства. В связи с этим, депутат предложил рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за действия, наносящие ущерб репутации российских брендов и производств, пишет издание "Абзац".
Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил о намерении обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой введения дополнительного налогообложения для кафе и ресторанов, предлагающих блюда иностранной кухни.
Малинкович уточнил, что налогом должны облагаться не все заведения, а только те, в меню которых представлены блюда кухонь стран, занимающих враждебную позицию по отношению к России, в частности, итальянской, французской, южнокорейской, японской, испанской и немецкой.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заверил в поддержке новых российских брендов. Он отметил, что в 2024 году российские предприниматели зарегистрировали около 77 тысяч товарных знаков, что на 12% превышает показатель предыдущего года. В настоящее время в России зарегистрировано около 1 миллиона действующих товарных знаков.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
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