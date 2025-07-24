Липовый ИП и миллион рублей: как наивная москвичка попала в ловушку мошенников

Мошенники нашли новую схему: в столице возбудили первое дело о дропперстве, миллионы рублей ушли злоумышленникам

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российской столице впервые возбуждено уголовное дело, связанное с передачей доступа к банковскому счету злоумышленникам, известному как "дропперство".

Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Этот случай стал прецедентом, и теперь правоохранительные органы будут уделять больше внимания подобным схемам.

Следственное управление ГУ МВД по Москве инициировало расследование по статье 187 части 3 УК РФ. По информации ведомства, 52-летняя жительница Москвы, желая подзаработать и погасить долги, нашла подработку в интернете. По указанию неизвестных лиц она открыла в банке счет ИП, который впоследствии использовался для незаконного перевода денежных средств, пишет argumenti.ru.

Установлено, что через данный счет прошло более миллиона рублей. Информация о каждой транзакции передавалась кураторам через онлайн-мессенджеры.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России задержали подозреваемую. В ходе обыска в ее квартире были найдены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты и SIM-карты.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и выявления других причастных к преступлению, подытожила Волк.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что за последние три года количество преступлений, связанных с дропперами-подростками, увеличилось в 74 раза. По его словам, дропперство является уязвимым местом в системе противодействия мошенничеству, и Сбербанк активно работает над возвратом средств, находящихся на счетах дропперов.

В связи с ростом случаев дропперства эксперты призывают быть бдительными при поиске работы в интернете. Заманчивые предложения о легком заработке, требующие открытия счета или предоставления доступа к существующему, должны вызывать подозрения. Важно тщательно проверять работодателя и условия работы, чтобы не стать соучастником преступной схемы.

Эксперты также советуют обращать внимание на обещания высокой зарплаты за минимальные усилия, отсутствие требований к квалификации и настойчивые просьбы предоставить личную финансовую информацию до оформления на работу.

Правоохранительные органы подчеркивают необходимость повышения финансовой грамотности населения, особенно среди молодежи и пенсионеров, которые часто становятся жертвами мошенников. Информационные кампании, объясняющие механизмы дропперства и последствия участия в подобных схемах, могут помочь предотвратить эти преступления. Часто наивные граждане, ищущие подработку, попадают в серьезные неприятности. Легких денег не бывает, а жадность может привести к печальным последствиям.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.



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