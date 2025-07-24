90% расчётов в нацвалютах: Россия и Белоруссия побеждают доллар

Рубли правят балом? Как Россия и Белоруссия укрепили финансовый суверенитет

Более 90% финансовых операций между Россией и Белоруссией в настоящее время проводятся в национальных денежных единицах.

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Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным в четверг, 24 июля.

Мишустин подчеркнул, что переход на расчеты в национальных валютах позволяет обеим странам оградить свои торговые и инвестиционные связи от неблагоприятных внешних экономических факторов, сообщают Известия.

Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией продолжает динамично развиваться. По словам Мишустина, в структуре товарооборота между двумя странами увеличивается доля машин, оборудования и высокотехнологичных товаров.

Ранее, 26 июня, президент России Владимир Путин отметил снижение зависимости Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от западных финансовых институтов. 16 июля появилась информация об увеличении на 20% экспорта российской агропромышленной продукции в Белоруссию.

В текущем году значительную часть экспортной выручки составляют продукты пищевой и перерабатывающей промышленности (около 24%), масложировой отрасли (22%), мясная продукция (10%), рыба и морепродукты (6%), а также зерновые культуры (4%). По прогнозам экспертов, к 2030 году потенциал российского экспорта продукции АПК в Белоруссию может превысить 3,2 миллиарда долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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