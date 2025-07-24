Отток из Москвы? Почему крупные компании сомневаются в переезде в регионы

Переезд в регионы –— жертвенность? Эксперт объяснил, почему компании не хотят покидать столицу

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В некоторых российских регионах власти стараются делать все возможное, чтобы создать комфортные условия для бизнеса: предлагают налоговые льготы, упрощают бюрократические процедуры и развивают инфраструктуру.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ нижний новгород

Недавно нижегородский губернатор Глеб Никитин озвучил свои мечты: он бы разместил в региональной столице штаб-квартиры компаний-гигантов, например, Apple, Google, Alibaba, чтобы получать налоги в бюджет, и за счет таких поступлений в Нижнем Новгороде быстрее шло бы строительство новых мостов для разгрузки трафика, появлялись бы новые культурные локации.

Илья Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики (ЦРРП), в интервью Pravda. Ru рассказал, почему крупные российские компании пока в раздумьях о переезде из Москвы в другие регионы России.

Он также считает, что иностранные гиганты, такие как Google и Apple, не приедут в Нижний Новгород из-за политической ситуации в мире, поэтому было бы разумнее привлекать отечественные компании, такие как "Газпром", "Роснефть" и т. д.

"Нижегородская область в этом плане, наверное, действительно хороший пример, потому что за довольно короткий период стал столичным регионом, — как минимум столичным для Поволжья, — конкурирует с Казанью, в каком-то смысле и с Москвой тоже, стал туристическим центром. В Нижнем Новгороде есть всё: и населения большое, и город инфраструктурой обросший. Действительно перевести туда какие-то крупные компании было бы здорово", — сказал Гращенков.

По словам эксперта, примеры, когда такие компании распределяли свои офисы по регионам, уже есть. Например, "Газпром" платит налоги в Петербурге, "Роснефть", работает в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области.

"Нужна какая-то модель "первопроходца" в российские регионы. Кто-то один крупный переехал, начал бы создавать какую-то вокруг себя структуру, и подтягиваются мелкие", — подчеркнул Гращенков.

Собеседник отметил, что Москва вобрала в себя все финансовые и управленческие центры, что приводит к "обескровливанию" других регионов.

Он напомнил, что в США бизнес распределен по штатам, что позволяет регионам развиваться. Чтобы стимулировать компании переезжать, нужно создавать комфортные условия, такие как налоговые льготы и доступ к квалифицированной рабочей силе. Однако сейчас переезд в регионы воспринимается как жертвенность, так как в Москве все удобно.

Важно помнить, что для успешного переезда необходимо не только желание компаний, но и наличие квалифицированных кадров, подходящей инфраструктуры и общей экономической стабильности. Все это требует времени и усилий со стороны как бизнеса, так и государства, заключил собеседник.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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