Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заключительная смена в уборке — ключ к чистому дому с минимальными усилиями
Малосольные огурцы с чесноком и зеленью готовятся в микроволновке за 18 минут
Цены на автомобили Lada в 2025 году: что изменилось для Granta, Vesta, Largus и других моделей
Ларисе Долиной предстоит снова бороться за свою квартиру
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека

25 тысяч тонн мусора обретут вторую жизнь: в Прикамье заработала новая сортировочная линия

Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
1:23
Экономика

В Верещагино запустили первую мусоросортировочную линию на западе Прикамья, которая сможет перерабатывать около 25 тыс. тонн отходов в год. Открытие стало возможным благодаря собственным инвестициям. 

мусор
Фото: freepik.com by шанталао is licensed under Free More info
мусор

На линии уже начали сортировать полезные фракции, такие как стекло, пластик, бумага, картон, полиэтилен и некоторые металлы. Органические отходы также сортируются отдельно. После сортировки каждое вторсырье прессуется и отправляется к переработчикам. Отходы поступают из нескольких округов, включая Большесосновский и Верещагинский, пишет properm.ru.

Кроме того, оператор ПРО ТКО внедряет раздельный сбор мусора, устанавливая более 80 оранжевых контейнеров для "сухих" отходов, таких как стекло и бумага. "Мокрые" отходы будут отправляться в зеленые ящики. Все это будет разделено на фракции и переработано для создания новой продукции.

В Прикамье уже функционируют девять линий сортировки с общей мощностью 370 тыс. тонн отходов в год. Планируется, что до 2030 года в регионе будут введены мощности, способные перерабатывать около 600 тыс. тонн отходов в год.

Уточнения

Вереща́гино — город в Пермском крае России, административный центр Верещагинского района и Верещагинского городского округа. Население — 22 077 чел. (2023). По распространённой версии, железнодорожная станция, а затем и город названы в честь русского художника-баталиста В. В. Верещагина. По другой версии, название дано в честь другого русского художника П. П. Верещагина.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Вылизывание между кошками служит способом общения и ухода
Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали
Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов
Пожелтение туи связано с ожогами, вредителями и грибковыми инфекциями
Ученые: пожилые люди могут улучшить здоровье с помощью интенсивной ходьбы
Бюджетный рецепт: жареная рыба в сметанном кляре из минтая или хека
Politico: администрация Зеленского ослабляет институты власти и подавляет оппозицию
Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу для максимального эффекта
Российские ученые раскрыли роль гена NR1D1 в адаптации к условиям Арктики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.