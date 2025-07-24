25 тысяч тонн мусора обретут вторую жизнь: в Прикамье заработала новая сортировочная линия

Запад Прикамья: инвестиции в чистоту — запущена линия сортировки 25 тыс. тонн отходов

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Верещагино запустили первую мусоросортировочную линию на западе Прикамья, которая сможет перерабатывать около 25 тыс. тонн отходов в год. Открытие стало возможным благодаря собственным инвестициям.

Фото: freepik.com by шанталао is licensed under Free More info мусор

На линии уже начали сортировать полезные фракции, такие как стекло, пластик, бумага, картон, полиэтилен и некоторые металлы. Органические отходы также сортируются отдельно. После сортировки каждое вторсырье прессуется и отправляется к переработчикам. Отходы поступают из нескольких округов, включая Большесосновский и Верещагинский, пишет properm.ru.

Кроме того, оператор ПРО ТКО внедряет раздельный сбор мусора, устанавливая более 80 оранжевых контейнеров для "сухих" отходов, таких как стекло и бумага. "Мокрые" отходы будут отправляться в зеленые ящики. Все это будет разделено на фракции и переработано для создания новой продукции.

В Прикамье уже функционируют девять линий сортировки с общей мощностью 370 тыс. тонн отходов в год. Планируется, что до 2030 года в регионе будут введены мощности, способные перерабатывать около 600 тыс. тонн отходов в год.

Уточнения

Вереща́гино — город в Пермском крае России, административный центр Верещагинского района и Верещагинского городского округа. Население — 22 077 чел. (2023). По распространённой версии, железнодорожная станция, а затем и город названы в честь русского художника-баталиста В. В. Верещагина. По другой версии, название дано в честь другого русского художника П. П. Верещагина.





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