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Торговая война близка к развязке: что прячут в договоре США и Китая

Эксперт по Китаю Котляров назвал трудности заключения торговой сделки США и КНР
2:45
Экономика

Заключение торгового соглашения между США и Китаем требует согласования множества условий и не может быть быстрым. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по Китаю Николай Котляров.

США и КНР
Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States
США и КНР

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальной стадии переговоров о торговой сделке с Пекином. Он уточнил, что параллельно США предложили аналогичное соглашение Евросоюзу и готовы снизить пошлины в случае, если ЕС откроет рынок для американского бизнеса.

По словам Котлярова, проблема дешевых китайских товаров с низкими пошлинами носит хронический характер и поднимается американской стороной не впервые.

Он отметил, что США обвиняют Китай в демпинге, а Пекин в ответ подчеркивает роль самих американских компаний в формировании конечной стоимости товаров.

"Стоимость с добавленной обработкой в Китае товара составляет 8-12%, остальное всё — это американские компании, которые выносили производство в Китай, сами и наживаются и потом через офшоры всё это на американском рынке продают", — пояснил специалист.

Он привел в пример продукцию Apple: себестоимость iPhone составляет порядка 50–70 долларов, в то время как на рынке США устройство продается за тысячу долларов.

Эксперт напомнил, что такие переговоры часто ведутся не только напрямую, но и через Всемирную торговую организацию.

"Трамп наскоком повышает пошлины, и потом американские компании по их требованию эти пошлины вообще отменяют", — сказал Котляров.

Он пояснил, что в 2019 году пошлины были подняты на 150 товарных позиций, но уже к сентябрю большая их часть была снижена или отменена по инициативе американских импортеров.

Котляров подчеркнул, что если соглашение будет подписано, то оно будет включать не только общие условия, но и детально прописанные параметры доступа товаров на рынки.

"Это торговое соглашение, там условия поставок. Если это большой договор, то там по каждой спорной торговой позиции надо прописывать условия доступа на рынок китайских товаров", — уточнил специалист.

Он добавил, что Пекин не намерен идти на серьезные уступки, особенно если в китайских предприятиях работают американские инвесторы.

Cпециалист также объяснил, что основная причина напряженности — это огромный торговый дефицит США в отношениях с Китаем.

Котляров заключил, что конфликт продолжается десятилетиями и вряд ли будет полностью решен одной сделкой.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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