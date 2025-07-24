Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Псенодах: уникальное озеро с кристально чистой водой и скрытыми тайнами природы — гиды
Эксперт Лукацкий назвал популярные схемы мошенничества в сезон отпусков
Сфинкс, рэгдолл и другие кошки, которые любят внимание
Депутат Соболев: переговоры в Стамбуле не дали новых результатов
Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи
Жители Тюмени жалуются на шум от лифтов и кафе: как будут решать проблему
Почему похвала учителей стала для Ольги Бузовой главной наградой в школе?
Избыток дрожжей в тесте вызывает перекисание и ухудшает структуру выпечки
Инженеры разработали мягкий датчик для слежения за обезвоживанием в полевых условиях

Сравнение цен: почему чешский бензин дешевле, но электроэнергия дороже

Удивительная разница в ценах на электроэнергию между Чехией и соседями — в чём страна отстаёт
1:40
Экономика

В Чехии самые высокие цены на электроэнергию среди стран Вышеградской четверки.

Прага
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Прага

В Польше, Венгрии и Словакии применяют регулирование цен и другие меры для ограничения роста оптовых цен на энергоносители.

Но с другой стороны, в Чехии цены на топливо сейчас самые низкие в Европе, согласно анализу группы Creditas.

Основная причина высоких цен на электроэнергию в Чехии — влияние оптовых цен. В то время как в Польше, Венгрии и Словакии действуют максимальные цены, которые обычно ниже рыночных, чешские потребители платят за киловатт-час электроэнергии 0,33 евро. Это в три раза больше, чем венгры, более чем в два раза больше, чем словаки, и почти столько же, сколько поляки. При этом, если учитывать покупательскую способность, ситуация для чехов еще хуже.

С другой стороны, Чехия демонстрирует лучшие результаты по ценам на бензин в регионе благодаря стабильной налоговой нагрузке и сильной валюте. Несмотря на то, что цены на бензин снизились по сравнению с прошлым годом, дизельное топливо с прошлой недели подорожало.

Анализ также подчеркивает, что предстоящая новая система квот на выбросы, ETS 2 ЕС, может значительно повлиять на текущую ситуацию.

Группа Creditas ориентируется на долгосрочные инвестиции в консервативные отрасли, включая финансовые услуги, энергетику и недвижимость. Основатель и единственный акционер — Павел Губачек.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Камни Стоунхенджа перемещались без колесного транспорта: новые данные из археологии Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Депутат Соболев: переговоры в Стамбуле не дали новых результатов
Удивительная разница в ценах на электроэнергию между Чехией и соседями — в чём страна отстаёт
Фосфор и калий продлевают плодоношение брокколи
Жители Тюмени жалуются на шум от лифтов и кафе: как будут решать проблему
Почему похвала учителей стала для Ольги Бузовой главной наградой в школе?
Избыток дрожжей в тесте вызывает перекисание и ухудшает структуру выпечки
Инженеры разработали мягкий датчик для слежения за обезвоживанием в полевых условиях
Эксперт по Китаю Котляров назвал трудности заключения торговой сделки США и КНР
ИИМК РАН датировал артефакты на юго-востоке Финского залива и выстроил хронологию культур
FT: Ермак вмешивался в военные операции и отменял приказы командования ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.