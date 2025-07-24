Сравнение цен: почему чешский бензин дешевле, но электроэнергия дороже

В Чехии самые высокие цены на электроэнергию среди стран Вышеградской четверки.
В Польше, Венгрии и Словакии применяют регулирование цен и другие меры для ограничения роста оптовых цен на энергоносители.
Но с другой стороны, в Чехии цены на топливо сейчас самые низкие в Европе, согласно анализу группы Creditas.
Основная причина высоких цен на электроэнергию в Чехии — влияние оптовых цен. В то время как в Польше, Венгрии и Словакии действуют максимальные цены, которые обычно ниже рыночных, чешские потребители платят за киловатт-час электроэнергии 0,33 евро. Это в три раза больше, чем венгры, более чем в два раза больше, чем словаки, и почти столько же, сколько поляки. При этом, если учитывать покупательскую способность, ситуация для чехов еще хуже.
С другой стороны, Чехия демонстрирует лучшие результаты по ценам на бензин в регионе благодаря стабильной налоговой нагрузке и сильной валюте. Несмотря на то, что цены на бензин снизились по сравнению с прошлым годом, дизельное топливо с прошлой недели подорожало.
Анализ также подчеркивает, что предстоящая новая система квот на выбросы, ETS 2 ЕС, может значительно повлиять на текущую ситуацию.
Группа Creditas ориентируется на долгосрочные инвестиции в консервативные отрасли, включая финансовые услуги, энергетику и недвижимость. Основатель и единственный акционер — Павел Губачек.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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