150 стран под ударом: Трамп усиливает тарифы, и это может изменить глобальную торговлю

Трамп объявил о новых тарифах до 50% для торговых партнёров США

5:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о повышении тарифов для множества стран, в том числе для своих основных торговых партнёров. Это заявление ознаменовало собой новую фазу в его экономической стратегии, направленной на пересмотр условий международной торговли. Трамп подчеркивает, что минимальный тариф не опустится ниже 15%, что свидетельствует о повышении минимальных ставок пошлин для множества стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Новый подход к тарифам

На саммите по искусственному интеллекту в Вашингтоне Трамп заявил, что тарифы на импортные товары США будут варьироваться в пределах от 15% до 50%. "У нас будет прямой и простой тариф в диапазоне от 15% до 50%", — отметил он. Причём 50% — это максимальная ставка для стран, с которыми США имеют "не очень хорошие отношения". Эти слова президента ещё раз подчеркнули, что США готовы применять пошлины на экспорт товаров практически из всех стран, за исключением ограниченного круга партнёров, которые смогут договориться о снижении ставок.

Тарифы, которые изменят международные отношения

Трамп, по всей видимости, настроен более агрессивно в вопросе введения тарифов. Ранее он заявлял, что более 150 стран получат письма с уведомлением о вероятном введении тарифов в размере 10 или 15%. При этом министры торговли уточняли, что для стран Латинской Америки, Карибского бассейна и ряда африканских государств тариф составит 10%. В апреле Трамп объявил о возможном едином тарифе в 10% для большинства стран, но позже стал говорить о повышении этих ставок.

Этот шаг стал не только попыткой пересмотра условий торговли, но и новым инструментом давления на торговых партнёров, чтобы заставить их идти на уступки в переговорах. При этом президент США ясно дал понять, что не заинтересован в двусторонних переговорах, рассматривая пошлины как способ "договориться" с другими странами.

"У нас будет прямой и простой тариф в диапазоне от 15% до 50%, потому что у нас не очень хорошие отношения с этими странами", — сказал президент США Дональд Трамп.

Снижение ставок для отдельных стран

При этом не все страны сталкиваются с одинаковым подходом. Например, недавно Трамп заявил, что снижает тариф на импорт из Японии с 25% до 15%, если страна согласится снять ограничения на некоторые американские товары. Япония также предложила поддержать инвестиционный фонд в размере 550 миллиардов долларов, что стало условием для снижения пошлины. Белый дом обсуждал аналогичные предложения с Южной Кореей, которая, согласно источникам, также стремится к понижению пошлины до 15%.

Филиппины, в свою очередь, ведут переговоры о снижении ставки с 19% до 15%. Эти шаги показывают, что США не собираются просто вводить тарифы — они ищут возможность для заключения взаимовыгодных соглашений.

Риски для стран-партнёров

В то же время, многие страны, особенно те, которые в значительной степени зависят от экспорта в США, начинают оценивать риски, связанные с повышением пошлин. Вьетнам, например, оценивает, что его экспорт в США может сократиться на треть, если вступят в силу новые тарифы. Подобные последствия могут оказать значительное влияние на экономику таких стран, которые являются крупными поставщиками товаров на американский рынок.

Другие страны, такие как Индия и государства Европейского союза, также продолжают переговоры с США, стремясь достичь соглашений, которые помогут избежать или минимизировать последствия повышения пошлин.

Простота тарифной системы

В своём заявлении Трамп подчеркнул, что для многих стран тарифы будут "очень, очень простыми", поскольку число стран слишком велико, чтобы заключать с ними индивидуальные соглашения. В этом контексте США готовят общие тарифные ставки, но всегда оставляют место для переговоров с теми странами, которые готовы идти на уступки. В частности, Трамп заявил, что если Европейский союз согласится открыть свой рынок для американских товаров, то он позволит платить более низкие тарифы.

"Если они согласятся открыть союз для американского бизнеса, то мы позволим им платить более низкий тариф", — добавил Трамп.

Новая торговая стратегия США под руководством Дональда Трампа явно указывает на усиление давления на международных партнёров. Страны, которые не смогут договориться с Вашингтоном о снижении тарифов, будут вынуждены столкнуться с повышением пошлин. Это создаёт новые вызовы для глобальной экономики, при этом открывая возможности для заключения взаимовыгодных соглашений с теми странами, которые готовы идти на компромиссы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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