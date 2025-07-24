Готова ли Болгария к 7-м и 8-м блокам АЭС? Что обсудили на встрече в Вашингтоне

Болгария и США заключают новое энергетическое партнёрство: детали встречи

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель правления "Главболгарстрой" Георгий Пешов встретился с Дэвидом Копли, специальным советником президента США, и Блэком Иваном из совета по энергетической доминации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Визит болгарской бизнес-делегации в Вашингтон сосредоточился на ядерной энергетике, газовой инфраструктуре и внедрении новых технологий.

Переговоры касались строительства 7-го и 8-го блоков АЭС и реализации вертикального газового коридора. Встречи с конгрессменами и высокопоставленными представителями администрации продемонстрировали общее стремление к долгосрочному партнерству между Болгарией и США в области энергетики, пишет epicenter.

Ранее в Нью-Йорке завершились переговоры, которые стали историческими для Болгарии. Министр энергетики Жечо Станков договорился с американским банком Citi о финансировании строительства двух новых ядерных энергоблоков на АЭС "Козлодуй". Партнером в строительстве выступит американская компания Westinghouse — это первый случай в Европе, когда будут применены их реакторы AP1000.

Уточнения

АЭС «Козлодуй» — действующая атомная электростанция в Болгарии. Станция расположена на берегу реки Дунай, в 200 км к северу от столицы страны Софии и в 5 км от города Козлодуй, в честь которого и получила название. В 1966 году правительства Болгарии и СССР подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции в Болгарии. Строительство АЭС «Козлодуй» началось 6 апреля 1970, в соответствии с совместным техническим проектом «Теплоэлектропроект» (Москва) и НИИПИЕС «Энергопроект» (София).





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