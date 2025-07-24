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Сбербанк снижает ставку по ипотеке до 16,2% — кому это выгодно

Новые условия семейной ипотеки от Сбербанка: узнайте о снижении ставок прямо сейчас
1:10
Экономика

Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на суммы кредита, превышающие лимит.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка квартиры

Об этом сообщил Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Тюмени. С 24 июля ставка по программе "Семейная ипотека" для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей снизится с 17,2% до 16,3%, а для остальных регионов — с 17,1% до 16,2%.

Клиенты могут получить семейную ипотеку на сумму до 30 миллионов рублей в крупных городах и до 15 миллионов рублей в других регионах. Базовые лимиты составляют 12 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно. Сумма до лимита оформляется по льготной ставке в 6%, а свыше лимита — по рыночной.

Новые условия действуют как для первичного, так и вторичного жилья, а также для индивидуального жилищного строительства. Те, кто уже получил одобрение по старым условиям, также могут воспользоваться снижением ставки, передает РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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