Рост цен на медикаменты в России: почему импорт станет дороже

Цены на импортные лекарства в России взлетят на 20%

В России цены на лекарства могут значительно вырасти во второй половине 2025 года, особенно на импортные препараты.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Эксперт Кирилл Селезнев из "Гарда Капитал" прогнозирует, что подорожание может составить около 20% по сравнению с 2024 годом.

Селезнев отметил, что цены на медикаменты растут в связи с инфляцией, и хотя государство регулирует стоимость многих российских лекарств, импортные препараты подорожают быстрее. Даже при укреплении рубля на 20% в этом году, ожидается, что импортные лекарства могут подорожать еще больше, и рост может составить 20% или даже больше. При этом доходы граждан не будут расти такими же темпами, сообщает Газета.Ru.

Эксперт добавил, что подорожание связано не только с инфляцией, но и с логистическими трудностями, ограничениями на платежи и дополнительными регуляторными мерами. В ближайшее время валютная динамика может еще больше ускорить рост цен.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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