Запрет дарксторов и ПВЗ: как изменения в законодательстве повлияют на жильцов многоквартирных домов

Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Олег Голов предложил запретить открытие дарксторов и пунктов выдачи заказов на первых этажах жилых домов.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт выдачи заказов Ozon

Он уже направил уведомление о подготовке законопроекта главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению Голова, отсутствие юридического определения "даркстор" позволяет обходить существующие ограничения, что создает проблемы для жителей. Он подчеркнул, что такие объекты нарушают права граждан на комфортное проживание и представляют угрозу для здоровья и безопасности, пишут Известия.

Среди проблем, которые он выделил, — нарушение транспортной безопасности и экологии во дворах. Вблизи жилых домов ежедневно оказывается до 15 грузовых машин, что может повреждать личный транспорт жителей и создавать препятствия для пешеходов, особенно для детей и маломобильных граждан. Также подъезды к домам могут заблокироваться, что затрудняет доступ экстренных служб.

Кроме того, Голов отметил нарушение санитарно-эпидемиологических норм, включая шум от погрузочно-разгрузочных работ в ночное время и загрязнение дворов горюче-смазочными материалами.

Отсутствие четкой законодательной базы мешает решению этих проблем, несмотря на жалобы граждан. В связи с этим сенатор предлагает определить юридически понятие "даркстор" и запретить их размещение в многоквартирных домах, внеся изменения в Жилищный кодекс и закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Уточнения

Дарксто́р (с англ. — «dark store» — «тёмный магазин») — специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку. Обычно это продукты питания, бытовая химия и популярные недорогие товары, нужные в быту.





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