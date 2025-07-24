Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Listín Diario: турпоток в Доминикану растёт за счёт новых стран, включая Кубу и Португалию
Певица Розалия делится подходом к тренировкам: функциональный тренинг для силы и выносливости
Нутрициолог рассказал, какие сигналы подает организм при дефиците витаминов
Визажисты назвали неаккуратный макияж губ трендом года, который легко повторить
Утренняя заправка кровати: польза или вред? Научные факты и рекомендации
Как консервировать помидоры на зиму: простые рецепты от экспертов
Искренность Успенской: Как изменились взгляды певицы на любовь
Новые правила ручной клади шокируют пассажиров: что скрывают авиакомпании
Ученые отслеживают большую белую акулу, направляющуюся к острову Мартас-Винъярд

Сюрприз на рынке: азербайджанская нефть загрязнена

Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами
1:09
Экономика

В Азербайджане обнаружили, что нефть загрязнена хлоридами, и теперь она продается с большими скидками.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Об этом сообщает ВР, подчеркивая, что хлориды могут повредить металлическое оборудование, включая трубы и нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.

Нефть из Азербайджана транспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Турцию, где она перегружается в танкеры и отправляется на мировые рынки. BP управляет оператором этого нефтепровода.

С начала года отгрузки по БТД составляют в среднем 575 тыс. баррелей в сутки. Однако судно Searanger, которое должно было загрузить нефть в Джейхане, приостановило процесс погрузки. Несмотря на это, прокачка нефти и отгрузки продолжаются, и BTC Co. проверяет партии нефти.

Партии азербайджанской нефти уже продаются по самой низкой цене за последние четыре года.

Шесть лет назад российские поставщики сталкивались с подобной проблемой, что привело к скидкам и судебным разбирательствам с "Транснефтью".

Уточнения

Хлори́ды — химические соединения хлора с менее электроотрицательными элементами, в которых он проявляет степень окисления −1.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
В Мичигане нашли кошку, пропавшую в 2020 году в Германии
За уезд с места аварии со шлагбаумом могут лишить прав — КоАП РФ
Прогноз курса доллара: рост до 90 рублей уже в сентябре
Volvo EX90: владельцы жалуются на серьёзные проблемы с ПО
Рецепт подкормки петунии с борной кислотой: продлеваем цветение до холодов
Профессиональный педикюр дома: пошаговый процесс для красивых и здоровых ногтей
Лучшие методы приготовления кофе: советы по френч-прессу, эспрессо и пуроверу
Генетические вариации человека: новый шаг спустя 22 года исследования
Путешествие в Исландию: пейзажи, которые выглядят как с другой планеты
Неожиданный энергозатратчик: ваша аэрофритюрница может потреблять больше энергии, чем телевизор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.