Сюрприз на рынке: азербайджанская нефть загрязнена

В Азербайджане обнаружили, что нефть загрязнена хлоридами, и теперь она продается с большими скидками.
Об этом сообщает ВР, подчеркивая, что хлориды могут повредить металлическое оборудование, включая трубы и нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.
Нефть из Азербайджана транспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Турцию, где она перегружается в танкеры и отправляется на мировые рынки. BP управляет оператором этого нефтепровода.
С начала года отгрузки по БТД составляют в среднем 575 тыс. баррелей в сутки. Однако судно Searanger, которое должно было загрузить нефть в Джейхане, приостановило процесс погрузки. Несмотря на это, прокачка нефти и отгрузки продолжаются, и BTC Co. проверяет партии нефти.
Партии азербайджанской нефти уже продаются по самой низкой цене за последние четыре года.
Шесть лет назад российские поставщики сталкивались с подобной проблемой, что привело к скидкам и судебным разбирательствам с "Транснефтью".
Хлори́ды — химические соединения хлора с менее электроотрицательными элементами, в которых он проявляет степень окисления −1.
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