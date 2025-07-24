Сюрприз на рынке: азербайджанская нефть загрязнена

Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Азербайджане обнаружили, что нефть загрязнена хлоридами, и теперь она продается с большими скидками.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Об этом сообщает ВР, подчеркивая, что хлориды могут повредить металлическое оборудование, включая трубы и нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.

Нефть из Азербайджана транспортируется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в Турцию, где она перегружается в танкеры и отправляется на мировые рынки. BP управляет оператором этого нефтепровода.

С начала года отгрузки по БТД составляют в среднем 575 тыс. баррелей в сутки. Однако судно Searanger, которое должно было загрузить нефть в Джейхане, приостановило процесс погрузки. Несмотря на это, прокачка нефти и отгрузки продолжаются, и BTC Co. проверяет партии нефти.

Партии азербайджанской нефти уже продаются по самой низкой цене за последние четыре года.

Шесть лет назад российские поставщики сталкивались с подобной проблемой, что привело к скидкам и судебным разбирательствам с "Транснефтью".

Уточнения

Хлори́ды — химические соединения хлора с менее электроотрицательными элементами, в которых он проявляет степень окисления −1.





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