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Почему доллар будет расти: прогнозы экспертов

Прогноз курса доллара: рост до 90 рублей уже в сентябре
1:15
Экономика

В сентябре курс доллара, по прогнозам, будет на уровне около 90 рублей. Об этом сообщил Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доллары

Эксперт отметил, что рост доллара ожидается постепенный и умеренный. Ранее предполагалось, что курс может достичь 95 рублей, но сейчас это кажется менее вероятным. Рост курса связан с увеличением импортных закупок и продолжающимся туристическим сезоном, когда россияне обменивают рубли на доллары для зарубежных поездок.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов считает, что после заседания Центробанка по ключевой ставке курс доллара может составить 78-80 рублей. В то же время он прогнозирует, что к концу года доллар будет в диапазоне 90-95 рублей, пишет "Прайм".

На курс рубля сильно повлияет заседание Банка России 25 июля, где ожидается снижение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта. Если произойдут значительные изменения в риторике ЦБ, это может вызвать переоценку валютных фьючерсов.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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