Лапша как товар-локомотив: сколько российские фирмы вложили в китайские и южнокорейские продукты

Лапша из Китая и Южной Кореи: Россия на десятой и тринадцатой позициях по импорту

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от национальных статистических служб, в первом полугодии текущего года Россия зафиксировала беспрецедентный рост импорта лапши из Китая и Южной Кореи, достигнув совокупного объема в 43,6 миллиона долларов.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лапша

В частности, российские фирмы закупили китайской лапши на рекордную сумму в 23,6 миллиона долларов, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В то же время импорт лапши из Южной Кореи увеличился в 1,6 раза, достигнув исторического максимума в 20 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

Россия вошла в число крупнейших импортеров лапши из этих стран, заняв десятое место среди покупателей китайской продукции и тринадцатое — южнокорейской. Основными потребителями китайской лапши стали Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской — США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.