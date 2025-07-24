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Лапша как товар-локомотив: сколько российские фирмы вложили в китайские и южнокорейские продукты

Лапша из Китая и Южной Кореи: Россия на десятой и тринадцатой позициях по импорту
1:17
Экономика

Согласно информации от национальных статистических служб, в первом полугодии текущего года Россия зафиксировала беспрецедентный рост импорта лапши из Китая и Южной Кореи, достигнув совокупного объема в 43,6 миллиона долларов.

лапша
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лапша

В частности, российские фирмы закупили китайской лапши на рекордную сумму в 23,6 миллиона долларов, что на 40% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В то же время импорт лапши из Южной Кореи увеличился в 1,6 раза, достигнув исторического максимума в 20 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

Россия вошла в число крупнейших импортеров лапши из этих стран, заняв десятое место среди покупателей китайской продукции и тринадцатое — южнокорейской. Основными потребителями китайской лапши стали Гонконг (95,5 миллиона долларов), США (84 миллиона долларов) и Южная Корея (58 миллионов долларов), а южнокорейской — США (182 миллиона долларов), Китай (170 миллионов) и Нидерланды (52,5 миллиона).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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