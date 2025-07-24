С конца лета россияне раскошелятся: оформление водительских прав подорожает

По словам Петра Шкуматова, руководителя рабочей группы "Защита прав автомобилистов" в "Народном фронте", с начала сентября в России вдвое увеличится стоимость оформления водительских прав.
Об этом эксперт сообщил РИА Новости. Ранее Госдума одобрила закон, который вступит в силу в сентябре текущего года. Он устанавливает новые государственные пошлины для владельцев автомобилей и мигрантов, а также увеличивает некоторые существующие сборы.
Шкуматов пояснил, что с 1 сентября оформление стандартного пластикового водительского удостоверения обойдется в 4 тысячи рублей, а получение прав нового образца будет стоить 6 тысяч рублей, что в два раза превышает текущие тарифы.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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