Экспорт из Аляски: Трамп подтвердил интерес Японии к крупному газовому проекту

Экспорт сжиженного газа из США: переговоры Трампа с Японией о газопроводе длиной 1287 км

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский президент Дональд Трамп сообщил о приближении Японии к соглашению об экспорте сжиженного газа с Аляски.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Сообщается, что стороны близки к формированию совместного предприятия, однако конкретные условия пока не разглашаются.

Предполагается, что японский инвестиционный фонд, располагающий 550 миллиардами долларов для финансирования проектов в Соединенных Штатах, может оказать поддержку этому проекту. По информации издания, ссылающегося на представителя администрации США, 90% прибыли от инвестиций фонда останется в Америке.

Для реализации проекта Alaska LNG потребуется строительство газопровода протяженностью 1287 километров через территорию штата, а также заключение долгосрочных контрактов, которые еще не оформлены. Несмотря на отсутствие окончательных договоренностей, Белый дом и представители Японии подтвердили свою заинтересованность в экспорте СПГ из Аляски, согласно Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.