Экспорт из Аляски: Трамп подтвердил интерес Японии к крупному газовому проекту

Американский президент Дональд Трамп сообщил о приближении Японии к соглашению об экспорте сжиженного газа с Аляски.
Сообщается, что стороны близки к формированию совместного предприятия, однако конкретные условия пока не разглашаются.
Предполагается, что японский инвестиционный фонд, располагающий 550 миллиардами долларов для финансирования проектов в Соединенных Штатах, может оказать поддержку этому проекту. По информации издания, ссылающегося на представителя администрации США, 90% прибыли от инвестиций фонда останется в Америке.
Для реализации проекта Alaska LNG потребуется строительство газопровода протяженностью 1287 километров через территорию штата, а также заключение долгосрочных контрактов, которые еще не оформлены. Несмотря на отсутствие окончательных договоренностей, Белый дом и представители Японии подтвердили свою заинтересованность в экспорте СПГ из Аляски, согласно Bloomberg.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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