Никогда такого не было: как рынок жилья в США ставит новые рекорды

Продажи жилья в США снизились на 2,7% в июне 2025 года

В июне 2025 года на рынке жилья США было зафиксировано снижение объемов продаж на 2,7%. Это данные Национальной ассоциации риелторов (NAR), которые показывают спад по сравнению с предыдущим месяцем. Однако стоит отметить, что в годовом выражении, несмотря на снижение продаж, ситуация осталась стабильной.

Рекордные цены на жилье

Одной из особенностей июня 2025 года стал новый рекорд для цен на вторичном рынке жилья. Средняя цена продажи составила 435 000 долларов, что является наивысшим показателем за всю историю наблюдений. Этот рост цен продолжается уже два года подряд, что подтверждает долговременную тенденцию увеличения стоимости жилья.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн объяснил данный тренд дефицитом предложения на рынке. Он отметил, что строительство жилья не успевает за ростом населения, что ведет к дефициту объектов на рынке и повышению цен. Это, в свою очередь, ограничивает возможность покупки жилья для тех, кто приобретает недвижимость впервые.

"Рекордные цены обусловлены многолетним дефицитом предложения. Строительство жилья отстает от роста населения, что сдерживает новых покупателей", — отметил главный экономист NAR, Лоуренс Юн.

Причины снижения объемов продаж

Одним из главных факторов, влияющих на снижение продаж, являются высокие ставки по ипотечным кредитам. Юн подчеркнул, что такие условия делают покупку жилья менее доступной, особенно для людей, которые только планируют войти на рынок недвижимости.

Однако несмотря на спад продаж в сравнении с предыдущим месяцем, по данным ассоциации, уровень продаж в годовом исчислении остался стабильным. В июне 2025 года в США было продано 3,93 миллиона домов с учетом сезонных колебаний.

Разница в ценах по регионам

Продажи жилья в разных частях США также показали разные результаты. На северо-востоке страны продажи упали на 8%, на среднем западе — на 4%, а на юге — на 2,2%. В то же время, на Западе страны был зафиксирован небольшой рост продаж на 1,4%.

Что касается цен, то на Западе США средняя цена жилья в июне составила 636 100 долларов, что на 1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В других регионах также наблюдается рост цен: на северо-востоке средняя цена составила 543 300 долларов, на юге — 374 500 долларов, а на Среднем Западе — 337 600 долларов.

Влияние на благосостояние владельцев жилья

Скачок цен на жилье, несмотря на его негативное влияние на первых покупателей, способствует росту благосостояния уже существующих домовладельцев. Согласно данным NAR, за последние пять лет среднее благосостояние владельцев домов увеличилось на 140 900 долларов.

"Рост цен на жилье свидетельствует о существенном увеличении благосостояния владельцев недвижимости, что позитивно сказывается на их финансовом положении", — подчеркнули специалисты NAR.

Проблемы с предложением жилья

Неудовлетворенность предложением жилья в США имеет долгосрочные причины, уходящие корнями в экономический кризис 2008 года. После финансового кризиса строительство жилья было сильно ограничено, а затем его темпы не смогли догнать рост числа семей и потребности на рынке. Кроме того, проблемы с получением разрешений на строительство, устаревшие правила зонирования и растущие расходы на материалы только усугубляют ситуацию.

Также стоит отметить, что с увеличением спроса со стороны поколений миллениалов, которые активно вступают в фазу приобретения недвижимости, конкуренция на рынке усиливается, что также влияет на дефицит жилья.

"После кризиса 2008 года в стране было значительно меньше строящихся объектов, а также действовали замедляющие процессы получения разрешений и устаревшая система зонирования", — пояснила Торговая палата США.

Перспективы рынка недвижимости

Хотя текущая ситуация на рынке недвижимости вызывает беспокойство, эксперты отмечают, что долгосрочные перспективы не так уж плохи. Проблемы с дефицитом жилья постепенно могут быть решены за счет увеличения строительства и более гибких условий на рынке недвижимости. В то же время высокие ставки по ипотечным кредитам и увеличение цен на строительные материалы могут продолжать оказывать влияние на рынок в ближайшие месяцы.

В целом, рынок жилья в США продолжает сталкиваться с вызовами, но одновременно сохраняет потенциал для восстановления и роста в будущем.

